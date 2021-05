Et nyt bonusprogram kan fremover forgylde 37 TDC-chefer.

Det skriver Finans.dk.

Det er TDC’s ejere, pensionsgiganterne ATP, PKA, PFA og den australske kapitalfond Macquarie, der har søsat programmet for topledelsen og visse nøglechefer.

Ledelsesgruppen har samlet satset 59 mio. kr. i jagten på en kontant gevinst i millionklassen.

Afkastet forventes ifølge finansdirektør i TDC Group, Lasse Pilgaard, at være to til fire gange det beløb, den enkelte leder har investeret.

En bonus på fire gange indskuddet vil sikre TDC-cheferne 236 mio. kr.

Det kan muligvis blive op til ti gange højere, vurderer en anonym kilde, som mediet har talt med.

Lasse Pilgaard ønsker ikke at oplyse om sit eget indskud i ordningen, men han fortæller, at deltagerne har fået mulighed for at indskyde op til et års grundløn.

Ifølge Finans’ oplysninger er den særlige bonusordning et engangstilbud, der skal sikre, at telegiganten kommer til at fremstå som en god investering for potentielle investorer.

I ejerkredsen har især ATP de senere år kritiseret store bonusordninger til topledelser.

Finans.dk skriver desuden, at det ikke er risikofrit at deltage i TDC's bonusprogram.

Deltagerne kan i værste fald miste 40 pct. af indskuddet.