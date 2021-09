Nu bliver der gjort noget ved Nørreport. Nyt boligprojekt skal »forskønne« indgangen til Latinerkvarteret med grøn oase, boliger og café.

Ejendomsmatadoren Steen Mengel har nemlig vundet retten til at opføre et stort byggeri projektet af Nørregade 6. Steen Mengel glæder sig over, at kunne forskønne et af »de absolut grimmeste steder i byen«.

»Jeg er lykkelig over, at jeg kan gå i gang med projektet nu. Jeg har arbejdet med det siden 2009. Hjørnet er i sin nuværende form et af de absolut grimmeste steder i byen. Nu kan jeg endelig gøre en forskel og forskønne stedet,« siger han.

»For mig handler det om at finde spændende steder i byen, som jeg kan udvikle. Det handler for mig om at se den grimme ælling blive til den smukke svane. Lige nu er hjørnet et ar, der gør byen uskøn.«

Når byggeprojektet står færdig som forventet i 2024 vil Nørreport have fået 30 nye boliger, en grøn plads og flere erhverv i stueetagen af byggeriet.

Steen Mengel var en blandt tre brydere på det udbud, som kommunen sendte ud. Steen Mengel fremhæver, at han som den eneste i udbuddet tog højde for at bevare kunstværket på gavlen af de nuværende bygninger.

»Jeg tog som eneste fat i kunstneren, som har givet mig accept til, at jeg anvender kunsten på en ny måde. Vi vil lægge kunsten ned i belægningen og imiterer Aarhus å ved at lave fordybninger, hvor der skal ligge regnvand. Vi vil genskabe skulpturen i belægningen,« siger Steen Mengel.

Med i planen for boligprojektet er også, at der kommer en åben plads, som ikke kun beboerne kan bruge.

»Pladsen foran ejendommen vil være et grønt åndehul i byen, som snakker rigtig godt sammen med universitetsparken. Det vil være en oplevelsesplads for både børn og andre borgere i byen,« siger han.

Ejendomsmatadoren Steen Mengel udså sig grunden helt tilbage i 2009. Nu har han vundet rette til at opføre nyt boligprojekt.

Det nye byggeri kommer til at ligge klods op ad Mengel Tower, som blev opført i 2016 og præmieret for Aarhus Kommune. Steen Mengel fortæller, at projektet både handler om at give borgene en skulptur, man kan bo i og et byggeri, som efterkommere kan være glade for. Det mener han ikke, at de nuværende bygninger gør.

»Det hus er slet ikke bevaringsværdigt. Det er forståeligt, at der er mange borgere, der er bekymrede for nedrivninger. De bygninger, der er bevaringsværdige og har kulturel værdi, skal ikke rives ned. Med byggeprojekter skal man opføre sig ansvarligt,« siger han og fortsætter:

»Når byggeriet er færdigt, har jeg brugt i alt 15 år på projektet. Jeg håber, at borgerne vil glædes lige så meget, som jeg over det nye smukke hjørne til Latinerkvarteret.«