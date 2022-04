Torsdag aften er to personer blevet dræbt under et angreb i det centrale Tel Aviv.

Det skete, da en bevæbnet mand åbnede ild på en bar på den populære gade Dizengoff Street.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Times Of Israel.

Udover at to personer er afgået ved døden som følge af angrebet, er yderligere 10 personer blevet hastet til et nærliggende hospital med skudsår.

Heraf er fire af personerne i kritisk tilstand, og to er alvorligt såret, skriver mediet.

En medarbejder på baren på den populære gade har fortalt til mediet Channel 12, at han så minimum to gerningsmænd, hvoraf den ene bar en pistol.

Ifølge mediet beskriver politiet hændelsen som et motiveret terrorangreb på trods af, at gerningsmændenes identitet umiddelbart er ukendt.

Den bevæbnede gerningsmand er desuden på fri fod, og politiet opfordrer derfor borgere til at blive inden døre, lyder det fra politichef Rami Ben David.

»Et stort antal styrker udfører lige nu omfattende eftersøgninger,« sagde politichefen.

Herudover opfordrer politiet desuden til, at beboere skal anmelde enhver mistænkelig person.

Offentlig transport i det centrale Tel Aviv er desuden blevet lukket ned, og politiet har angiveligt oprettet kontrolposter på motorveje, der fører fra byen mod Vestbredden og det nordlige Israel.

