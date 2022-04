1818. Andet behøver borgere i Region Sjælland fremover ikke huske, hvis de har brug for hjælp.

»Jeg er glad for og ser frem til, at det bliver nemmere at komme i kontakt med sundhedsvæsenet, når du som borger har akut brug for hjælp,« siger Susanne Lundvald, formand for Det Nære Sundhedsudvalg i regionen.

Her har man besluttet, at 1818 skal være nyt akutnummer, hvis man skal have kontakt med lægevagten, skadestuen, psykiatrisk skadestue eller anden sundhedsfaglig rådgivning.

Det træder i kraft 1. oktober for de godt 800.000 borgere i Region Sjælland.

Det er regionsrådet, der tirsdag enstemmigt har vedtaget det nye nummer, der var et af tre numre i spil. En rundspørge blandt borgere viste et markant flertal for 1818 – frem for 1814 og 1817 – og fra politisk side er det nu blevet fulgt op.

Fordi der endnu er et halvt år til, at det nye akutnummer bliver indført, vil borgere i Region Sjælland senere få information om nyskabelsen via digital post eller med brev.

Hvis man til den tid ringer til et af de gamle numre, vil man ligeledes blive mødt af en telefonsvarer, der fortæller, hvilket nummer du i stedet skal henvende dig på.

»Det nye akutnummer gør det nemmere med én indgang, men det er vigtigt at understrege, at hvis der opstår livsfare, alvorlig akut skade eller sygdom, skal du fortsat ringe 112,« siger Susanne Lundvald fra Det Nære Sundhedsudvalg.