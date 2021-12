Byggebranchen er en klimasynder, det har vi hørt igen og igen - så hvordan kommer fremtidens byggeri til at se ud?

Det kan byggeprojektet TRÆ i Sydhavnskvarteret i Aarhus Kommune måske gøre os klogere på.

I hvert fald har Aarhus Byråd netop bevilliget 5,5 millioner kroner til byggeriet.

Pengene skal bruges på et partnerskab mellem bygherre og udvikler på byggeprojektet TRÆ. Og meningen er netop, at det skal bidrage til mulige løsninger på de udfordringer, byggebranchen har med at bygge klimavenligt.

Ambitionen med højhuset er, at der skal bygges så klimavenligt som muligt. Derfor vil der blive anvendt træ i stedet for beton, hvor det giver mening.

Desuden skal materialer genanvendes, og CO2-udledningen fra byggepladsen skal begrænses.

»Jeg er meget stolt af, at vi i Aarhus har modet til den grønne omstilling. Klimafondens støttebevilling er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg er spændt på at se, hvilken viden og erfaringer, vi høster af projektet til fordel for fremtidens klimavenlige byggeprojekter,« siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø.

Når byggeprojektet er gennmført, vil kommunen dele erfaringerne med byggebranchen, relevante myndigheder og lovgivere.

Også ved PFA DK Ejendomme Lav A/S, der er bygherre på projektet, har man store forventninger til byggeriet.

»Med TRÆ-projektet vil vi gerne flytte hegnspælene for, hvor bæredygtigt man kan bygge. Vi skal teste helt nye metoder inden for materialevalg, klimaaftryk og social bæredygtighed i byggeri,« siger Mikael Fogemann, der er ejendomsdirektør i PFA.

Hele Sydhavnskvarteret i Aarhus er under forvandling i disse år. Målet med området er at skabe en tæt og mangfoldig bydel med kunst, kulturproduktion, bevægelse, erhverv, arbejdspladser og byliv døgnet rundt.

Byggeriet TRÆ forventes at stå klar i 2024.