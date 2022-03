Ændrede EU-krav betyder, at der skal implementeres nyt 112-system i Danmark.

Og det kan få store konsekvenser for landets brandvæsner, skriver beredskabets netavis, Beredskabsinfo.

For det nye system, som Rigspolitet lægger op til, kan betyde, at den beredskabsfaglige visitering ikke længere vil ske på alarmcentralerne.

I stedet vil opgaven lande hos brandvæsenerne selv.

Altså vil 112-opkaldende – ligesom på det præhospitale område – viderestilles til en vagtcentral, der så foretager visiteringen.

Her vil vagtcentralen så ud fra anmeldelsen selv skulle vælge brandstation og sammensætte udrykningen.

Sker det, vil det være nødvendigt at indføre døgnbemandede vagtcentraler hos brandvæsenerne.

I dag er det alarmcentralen, der modtager opkaldende. Her sker visiteringen ud fra foruddefinerede udrykningsområder og picklister.

Ifølge beredskabets netavis, oplyser Rigspolitiet, at 112-projektet er i en indledende analysefase.

Det forventes, at der skal gennemføres et EU-udbud i 2023, og at løsningen skal være implementeret på alarmcentralerne ultimo 2025.