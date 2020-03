Corona-krisen er over os, og de mange enkeltmandsvirksomheder og små erhvervsdrivende rundt om i landet er blandt dem, som virkelig kan mærke følgerne.

Også selv om regeringen onsdag præsenterede sit oplæg til en hjælpepakke for netop de små virksomheder som blandt andre caféer, frisører, massører og fysioterapeuter.

51-årige Kenny Glud Nissen driver Gluds Café i Ringe på Midtfyn.

Stedet slog dørene op for blot fire måneder siden, og som nystartet er man som bekendt ekstra sårbar over for økonomisk tilbagegang.

Det har dog ikke fået caféejeren til at miste modet.

»Vi ved jo ikke, hvor længe det her står på, og den usikkerhed er nok det værste. Usikkerheden og tidshorisonten i det her bekymrer mig mest,« siger Kenny Glud Nissen.

»Vi skal nok overleve, og vi skal nok klare os, men det bliver sværere og sværere at komme ovenpå igen jo længere tid, det her varer. Det vigtigste for mig er, at vi inden så længe kan komme til at åbne op igen i en eller anden form. Måske med et begrænset salg, udendørsservering eller lignende, så vi kan få lidt penge i kassen og holde tingene i live,« siger han.

Han har via sin Facebook-side taget initiativ til, at man kan købe gavekort til caféen, så der på den måde kan komme lidt likvide midler ind her og nu.

Det er der en del, som allerede har benyttet sig af.

Og så åbnede han mandag for salg af en gavekasse indeholdende 14 specialøl og en miniflaske champagne til en femhundredekroneseddel.

Kunderne får kassen leveret kvit og frit derhjemme.

»Indtil videre har jeg solgt otte,« fortæller Kenny Glud Nissen, som er tilfreds med, at regeringen onsdag præsenterede et oplæg til en hjælpepakke til netop sådan en som ham.

»Som jeg tolker det, betyder det, at jeg vil kunne holde den kørende, selv om vi holder lukket i en periode på fire-fem-seks uger, men så vil det også begynde at spidse til. Jeg vil sige, at fire til seks uger - det er det absolut maksimale. Men jeg håber selvfølgelig ikke, det kommer til at vare så længe.«

»Som nystartet har jeg ingen fastansatte ud over mig selv, så jeg har ikke skullet fyre nogen. Men det er klart, at jeg har fjernet vagterne i skemaet for de timelønnede. Nu håber jeg bare på, at de snart skal på arbejde igen,« lyder det fra den midtfynske caféejer.