En tur i den lokale kiosk og bum - så er man millionær.

Det er præcis, hvad der skete for en mand i 50’erne fra Fyn for et par uger siden. Og pengene har allerede fået ben at gå på.

Manden, som ønsker at være anonym, skulle blot tjekke nogle gamle lottokuponer og købe nogle nye.

»Kvinden i kiosken kører kuponen igennem maskinen, og den siger et lille bip. Så spørger hun: 'Er det dig?' Jeg siger: 'Hvad for noget?' - for jeg fatter ingenting,« siger den nyslåede millionær i en pressemeddelelse fra Danske Spil.

Kvinden i kiosken viser manden et skilt, hvor det står, at der er en, der har vundet 2,7 millioner kroner på Eurojackpots andenpræmie.

De to gennemgår tallene sammen, og ganske rigtigt, fynboen er blevet millionær.

»Jeg må indrømme, at hjertet lige slog et ekstra slag eller to. Og så kom der bare sådan en dejlig følelse af ro i kroppen,« fortæller han.

Pengene er der allerede lagt planer for.

Mandens to børn, som begge er unge voksne og er ved at etablere sig, skal have store - meget store - pengejulegaver.

Og så vil manden sørge for at indfri sin gæld og derved sikre sin fremtid.

Men det hele skal ikke gå til fornuftige ting.

Manden vil også tage en luksustur med alt inklusive til Venedig og opleve byen med sin kæreste, inden den synker, fortæller han.