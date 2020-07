En nyskilt mand fortryder nok, at han ved skilsmissen sagde pænt nej tak til ekskonens tilbud om at overtage familie-kuponen.

Den kupon har nemlig lige sikret hans ekskone én million kroner.

Det skriver Danske Spil, som har talt med den nye Lotto-millionær, der kommer fra Fredericia Kommune.

»Jeg spurgte min eksmand, om han ville overtage vores familie-kupon, som vi har spillet igennem mange, mange år, men det takkede han nej til,« siger kvinden og afviser, at eksmanden får del i pengene:

»Det skal siges, at det er mig, der har betalt den alle årene, så jeg har ikke dårlig samvittighed over, at det er mig, der nu beholder gevinsten alene. Og han fik jo tilbuddet,« lyder det.

Kvinden, der er i halvtredserne, har vundet millionen på trods af, hun faktisk ikke havde en eneste rigtig på kuponen. Det skyldes Lottos Millionærgaranti, hvor man kan vinde, selvom man har 0 rigtige.

Ifølge Danske Spil gik kvinden rundt i hele to måneder uden at vide, at hun var blevet millionær.

Kvinden havde nemlig glemt at ændre sine kontooplysninger på sit Plusabonnement, og derfor kunne de ikke komme i kontakt med hende for at overlevere de gode nyheder.

Og da det endelig lykkedes Danske Spils kundecenter at komme igennem til hende på telefonen, var det en meget mistroisk kvinde, medarbejderen fik i røret, fordi kvinden mistænkte, at hun var ved at blive svindlet.

»Jeg var nok lidt spids. Blev ved med at gentage: Du får ikke min Nemkonto, du får ikke noget som helst af mig! Men så bad han mig selv logge ind på NemId, hvor jeg så kunne se, at min saldo jo var på over en million kroner, da der også lå en del smågevinster fra langt tilbage. Man burde jo være bedre til at tjekke den slags,« siger hun med et grin.

Pengene gik ind på bankkontoen allerede dagen efter og tilfældigvis var en af kvindens kollegaer og bedste venner til stede, i det øjeblik gevinsten rullede ind.

»Han sagde, at jeg blev lige så rød i hovedet som en tomat. Men det er jo også så vildt at se så mange nuller på ens konto. Derefter sagde han, at han var nødt til at give mig et knus, da han aldrig havde krammet en millionær før,« fortæller hun til Danske Spil.



Kvinden har endnu kun fortalt om gevinsten til et enkelt familiemedlem og et par venner. Hendes børn ved ingenting, da hun hellere vil 'forkæle dem og børnebørnene i det skjulte'.