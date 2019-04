Israel vil navngive Golan-bosættelse efter Donald Trump

Udland: Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, sagde tirsdag aften, at han vil navngive en bosættelse i de besatte Golanhøjder efter USA's præsident, Donald Trump. Det sker for at vise, at man sætter pris på, at Trump anerkender Golanhøjderne som israelsk territorie.

Europæiske venstrefløjspartier går sammen om klimaplan

Politik: En ny europæisk klimalov, en investeringsplan for grøn energi, et stop for tilskud til fossile brændsler og et forbud mod salg af benzin- og dieselbiler fra 2025. Det er nogle af elementerne, som en række europæiske venstrefløjspartier onsdag præsenterer, skriver Information.

Kim er på vej til Putin-møde i sit letgenkendelige grønne tog

Udland: Kim Jong-un er på vej til Vladivostok i det russiske Fjernøsten. Her skal den nordkoreanske leder torsdag mødes med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Mødet mellem Kim Jong-un og Vladimir Putin er det første møde mellem de to ledere.

Hundreder evakueres fra skovbrande i Norge og Sverige

Udland: Alvorlige skovbrande i Sverige og Norge har fået de to landes beredskaber til at evakuere flere hundrede borgere. Alene i det sydlige Norge, hvor cirka 500 er evakueret, arbejder 150 brand- og redningsfolk.

Egyptens leder vinder afstemning og kan sidde til 2030

Udland: Med stort flertal har egyptiske vælgere ved en folkeafstemning sagt ja til en ændring af forfatningen. Det oplyser valgkommissionen tirsdag aften. Det betyder, at præsident Abdel Fattah al-Sisi kan blive siddende på sin post til 2030.

Britisk antiterrorpoliti søger fotos fra Sri Lanka-angreb

Udland: Britisk antiterrorpoliti beder folk, som er vendt hjem til Storbritannien fra Sri Lanka, om at indsende billeder til politiet fra bombeangrebene. Billederne skal bruges i forbindelse med retsmedicinske undersøgelser.

Fyret læge godkendte piloter trods mangelfuld uddannelse

Indland: Det var i med strid med reglerne, da en nu politianmeldt og fyret læge i 24 år kontrollerede danske piloters helbred og førte kontrol med andre læger på området. Lægen manglede nemlig den fornødne grunduddannelse til at gøre det, skriver Berlingske.

Rumsonde måler historisk jordskælv på Mars

Udland. En rumsonde på planeten Mars har registreret det, forskere tror er det første "Mars-skælv" - et jordskælv på Mars. Ifølge Nasa blev skælvet målt den 6. april og svarede til et jordskælv med en beregnet størrelse på 2,5.

Tidligere brasiliansk præsident får nedsat sin straf

Udland: Den tidligere brasilianske præsident Luiz Inacio "Lula" da Silva har fået nedsat sin straf. Det har Brasiliens højeste appelret afgjort. Lulas dom for hvidvask og bestikkelse er nedsat fra 12 års fængsel til otte år og ti måneder.

