Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Mette Frederiksen: Vi kan ikke forhandle i det uendelige

Ifølge Socialdemokratiets formand nærmer regeringsforhandlingerne sig et punkt, hvor 'det er spørgsmål om politisk vilje' at blive enige om et fælles projekt for rød blok. Maratonforhandlingerne mandag endte uden afklaring.

Læs mere her

Pernille Skipper fra Enhedslisten og Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti står tæt, mens Morten Østergaard fra det Radikale Venstre taler med pressen efter regeringsforhandlinger på Mette Frederiksens kontor på Christiansborg mandag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Pernille Skipper fra Enhedslisten og Pia Olsen Dyhr fra Socialistisk Folkeparti står tæt, mens Morten Østergaard fra det Radikale Venstre taler med pressen efter regeringsforhandlinger på Mette Frederiksens kontor på Christiansborg mandag aften. Foto: Mads Claus Rasmussen

Sikkerhedsråd fordømmer angreb på tankskibe i Omanbugten

FN's Sikkerhedsråd fordømmer forrige uges angreb på to tankskibe i Omanbugten og opfordrer til dialog mellem USA og Iran for at nedtrappe spændingerne i regionen.

Læs mere her

Danske Bank bremsede omfattende efterforskning af hvidvask

Danske Bank var allerede i 2014 klar over, at der formentlig var noget helt galt i bankens estiske filial, men direktionen lukkede undersøgelse. Det skriver DR på baggrund af dokumenter, DR er kommet i besiddelse af.

Læs mere her

Foto: Ints Kalnins Vis mere Foto: Ints Kalnins

Økonomer: Meget svært at hæve arbejdsudbud med 30.000

En S-ledet regering stiller sig selv en svær opgave, hvis den vil forsøge at hæve arbejdsudbuddet med 30.000 personer, som De Radikale har krævet. Det vurderer flere økonomer over for Dagbladet Information.

Læs mere her

USA's rigeste opfordrer til at øge formueskatten

Milliardærer som George Soros og Facebook-medstifter Chris Hughes er blandt en gruppe amerikanske velhavere, som i et åbent brev opfordrer til at stramme skatteskruen for ultrarige personer. Det skriver Financial Times.

Læs mere her

Eva Kjer: Blå blok har stirret sig blind på udlændingepolitik

Det gik for sent op for de blå partier, at de ikke længere kan vinde valg på at føre en stram udlændingepolitik. Det siger afgående Venstreminister Eva Kjer Hansen i et interview med Information.

Læs mere her

Tidligere Venstre-minister Eva Kjer Hansen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Tidligere Venstre-minister Eva Kjer Hansen. Foto: Thomas Lekfeldt