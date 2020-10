København Zoo har fået et nyt familiemedlem. Elefantungen Mun, der onsdag så den virkelige verden for første gang.

Hun blev onsdag sammen med sin mor lukket ud i hunelefanternes udeanlæg, hvor også Muns to 'tanter’ og to store hanunger fra elefantgruppen går, kun en uge efter hun blev født.

Muns to tanter og mor passede godt på hende, da hun første gang stiftede bekendtskab med et af Zoo's elefantanlæg.

Der var ikke et øjeblik, hvor hun ikke var flankeret af både sin mor og de to andre hunner, som sørgede for, at de to hanunger, der begge er tre år, ikke skubbede alt for meget til hende.

Foto: Københavns Zoo / Frank Rønsholt Vis mere Foto: Københavns Zoo / Frank Rønsholt

De gav dog ikke sådan lige op og forsøgte flere gange at puffe til den lille unge, der som nævnt kun er en uge gammel.

Men på trods af skolegårdstemningen, så så det ud til, at Muns første dag i det fri gik godt.

Dog var der behov for en lille lur engang imellem.

Lille Mun kom til verden 1. oktober i år kort efter klokken ni om aftenen. Hun var på benene allerede 20 minutter efter fødslen.

Den lille elefantunge huskede heldigvis også at få sig lidt vand Foto: Københavns Zoo / Frank Rønsholt Vis mere Den lille elefantunge huskede heldigvis også at få sig lidt vand Foto: Københavns Zoo / Frank Rønsholt

Muns mor hedder Surin og har været i Københavns Zoo siden 2001. Hun var en donation til det danske folk fra det thailandske folk.

Chang hedder Muns far, og han døde desværre tilbage i juni 2020. Mun blev den 18. elefantunge, han blev far til.

Hvis du vil se Mun og alle de andre elefanter, så finder du dem i Københavns Zoo.

Øverst i artiklen kan du se lille Muns første dag i anlægget.