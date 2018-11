Risikerer Danmark igen at havne i international mediestorm, fordi en zoologisk have parterer et dyr offenligt?

Det spørgsmål kan Odense Zoo sandsynligvis svare på om cirka et år.

I slutningen af oktober fødte en løvinde i Odense Zoo nemlig fire løvekillinger, tre hunner og en han.

Men den lille nyfødte han risikerer, at han kun får lov til at leve et års tid.

Der er nemlig allerede en han i flokken i Odense Zoo, og når den lille nyfødte hankilling nærmer sig sin et års fødselsdag, så er der ikke plads til endnu en han i flokken.

Det fortæller direktør i Odense Zoo, Bjarne Klausen, til DR.

I første omgang vil Bjarne Klausen og hans kolleger forsøge at finde en zoologisk have, der er klar til at adoptere ham.

Odense Zoo har tidligere dissekeret løver offentligt. Det vakte dengang skarp kritik fra udlandet Foto: Claus Fisker Vis mere Odense Zoo har tidligere dissekeret løver offentligt. Det vakte dengang skarp kritik fra udlandet Foto: Claus Fisker

Hvis det ikke sker, så tøver zoo-direktøren ikke med at aflive løveungen.

»Så har vi ikke noget problem med at aflive dem netop på det tidspunkt, de bliver sendt hjemmefra, for så er der ikke nogen, der savner dem,« siger Bjarne Klausen.

Han fortæller til DR.dk, at Odense Zoo vil overveje muligheden for at dissekere løven foran publikum, der ønsker at se det i Odense Zoo.

Den fynske zoo har tidligere parteret dyr offentligt. I 2015 parterede personalte i Odense Zoo en løve foran publikum.

Der blev ikke skjult noget for de fremmødte børn, da Odense Zoo dissekerede en løve i 2015 Foto: Claus Fisker Vis mere Der blev ikke skjult noget for de fremmødte børn, da Odense Zoo dissekerede en løve i 2015 Foto: Claus Fisker

Det havde på forhånd trukket store overskrifter i hele verden, og mere end 100.000 personer havde skrevet under på, at de var i mod den offentlige partering af løven.

Men det fik ikke Odense Zoo til at ryste på hånden. Det fortalte zoolog Nina Christensen til B.T. i 2015.

»Der har været en helt vild mediestorm, hvor rigtig mange internationale medier i den grad også har vist interesse. Det er gået helt amok denne her gang,« sagde hun med henvisning til, at det ikke var første gang, at Odense Zoo dissekerede en løve foran et publikum.