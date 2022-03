5.500 likes, flere end 1.000 kommentarer og utallige visninger. Alt sammen på blot to dage.

Fødslen af en lille ny i Aalborg Zoo er ikke gået ubemærket hen på de sociale medier. For to uger siden, nærmere bestemt 24. februar, fødte flodhesten Nala en lille pige.

Og Aalborg Zoo mærker da også enorme reaktioner på fødslen, lyder det fra Helle Justesen, der er kommunikationsansvarlig i Aalborg Zoo.

»Generelt set når vi får dyreunger, så er der mange reaktioner.«

Foto: Aalborg Zoo. Vis mere Foto: Aalborg Zoo.

»Vi så det også, da vi fik en girafunge for ikke så lang tid siden. Og det her (dværgflodhesten, red.) ligger også i den gode ende. Og det er da selvfølgelig dejligt, at folk er så interesserede i det,« siger Helle Justesen om de mange reaktioner på både Facebook og Instagram.

Du kan se en video af den lille dværgflodhest øverst i artiklen.

Den lille dværgflodhest, der har fået navnet Moseka, som betyder 'ung pige', vejer omkring 3,5 kilo – altså det samme som en gennemsnitlig menneskebaby.

Det er tredje gang, at flodheste-parret, Nala og Chip, i parken får en unge. Og ud over reaktionerne på sociale medier virker det til, at der er en fysisk interesse i at opleve ungen.

»Vi har haft godt med besøg i både denne og den forrige weekend. Og det kan godt være, ungen trækker folk til.«

Hertil kommer Aalborg Zoo dog med en lille opfordring:

»Du må meget gerne gå indenfor i flodhestehuset og kigge til den, bare gå lidt forsigtigt, så den ikke bliver forskrækket,« lyder opfordringen fra Aalborg Zoo.