Gerningsmanden råber, mens den unge, lyshårede dreng knæler foran ham midt på asfalten.

Han tvinger drengen til at sige, at han er et pikfjæs, og at han er den største luder i Danmark. Og så tildeler han ham et rungende smæk i ansigtet, lige inden videoen slutter.

Det er blot én af de nye videoer, der er dukket op på flere Instagram-profiler inden for de seneste par dage.

Og det er svært at forstå, hvordan disse ydmygende voldsvideoer kan blive ved med at dukke op og overhovedet kan ligge offentligt tilgængeligt på en så stor platform som Instagram, der normalt er hurtig til at overvåge og slette stødende materiale.

Stillbillede fra en video fra en af de profiler, der delte overfaldsvideoer, inden den mandag blev lukket ned af Instagram. Vis mere Stillbillede fra en video fra en af de profiler, der delte overfaldsvideoer, inden den mandag blev lukket ned af Instagram.

Sidste uge blev en stribe af disse danske Instagram-profiler med grumme videoer af overfald og ydmygelser lukket ned, efter B.T. gjorde Facebook, der ejer Instagram, opmærksom på, at det har floreret på deres platform siden februar.

Men nu er den altså gal igen.

Og det er på trods af, at den danske Facebook-chef for public policy i Benelux og Norden, Martin Ruby, i sidste uge fortalte til B.T., at det er et stort fokus for dem at fjerne materiale, hvor folk mobbes, trues eller udsættes for vold. Og at de ville trappe indsatsen op det kommende stykke tid.

I en anden video på en af profilerne bliver offeret også tvunget til at sige nogle bestemte ting, inden han bliver slået.

»Hvad er du?,« spørger gerningsmanden, hvortil offeret svarer:

»Et pikfjæs.«

»Hvor er du fra?« spørger gerningsmanden, lige inden han tager et bælte frem, som han begynder at piske offeret med.

»Spiller du smart over for mig igen? Din lille fisse, mand,« siger han i slutningen af videoen.

Foto: Instagram Vis mere Foto: Instagram

Under en af overfaldsvideoerne, er der en Instagram-bruger, der spørger, hvad offeret havde gjort. Hertil svarer ejeren af profilen, at 'han var i deres område'. Ligesom han skriver, at det var ham selv, der filmede overfaldet.

Torsdag gjorde B.T. Facebook opmærksom på, at der igen ligger videoer af overfald på deres platform, på trods af at de sidste uge fortalte, at de ville trappe indsatsen op det kommende stykke tid.

Fungerende kommunikationschef for Facebook i Norden Camilla Nordsted fortæller, at det er svært for deres automatiserede systemer alene at finde frem til disse videoer, da mobning og voldeligt indhold kræver en forståelse af konteksten.

I nogle tilfælde kan voldeligt indhold tjene et legitimt formål, eksempelvis ved fordømmelse af vold eller ved sport. Og de mennesker, der normalt sidder og tjekker kontekst i videoer, har der været færre af end normalt, siger hun:

»Det er klart, at sådan en situation som corona har påvirket det team af mennesker, som kigger på det her indhold. Der er nogle ting, som vi ikke når at komme lige så hurtigt frem til, som vi plejer, når folk er sendt hjem fra arbejde. Det er selvfølgelig ikke godt nok, når der ligger sådan noget indhold, og det skal selvfølgelig væk fra platformen så hurtigt som muligt.«

B.T. har været i kontakt med Rigspolitiet for at høre, hvad de gør for at finde frem til gerningsmændene. Rigspolitiet oplyser, at det er politikredsene, der efterforsker sagerne. Men da de nye videoer ikke indeholder information om geografi, har det ikke været muligt for B.T. at rette henvendelse til en specifik politikreds.