Nu er det igen tid til at nordjyderne løfter op i ærmet og modtager et vaccinestik i kampen mod coronavirussen.

I hvert fald, hvis man er over 85 år.

Nu kan de nordjyder, der er født i 1936 eller tidligere nemlig få tredje vaccinestik.

Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Nu åbner regionen i samarbejde med de nordjyske kommuner endda nye vaccinationssteder specifikt til de over 85 år.

»Vi ved, at mange borgere i den her aldersgruppe har brug for, at vi kommer med et vaccinationstilbud tæt på dem,« siger Anders Cinicola, der er chefkonsulent i Sundhedsplanlægning i Region Nordjylland, til regionen.

Hvor de nye vaccinationssteder kommer til at ligge, og hvor mange der bliver af dem, kan regionen ikke sige endnu.

De konkluderer dog, at nye vaccinesteder bliver nødvendige, da der findes godt 12.000 nordjyder over 85, som nu får vaccinetilbuddet.

De udvalgte borgere får enten en invitation direkte eller over e-Boks.