Nye og mere effektive vacciner mod coronavirus er snart klar.

Det skriver AP.

De opdaterede vacciner er allerede blevet godkendt af den europæiske lægemiddelstyrelse (EMA) og helsemyndighederne i USA.

De nye vacciner indeholder de samme stoffer, som blev sat ind i kampen mod corona i 2020, men de vil kunne beskytte bedre mod de såkaldte omikronvarianter, der kaldes for XXB.

18 October 2022, Baden-W'rttemberg, Stuttgart: A woman is vaccinated with Biontech's Comirnaty active ingredient adapted to the Corona variant Omikron BA.4-5 at a vaccination center in the city center. In Baden-W'rttemberg, more people have recently had a Corona booster vaccination again. Photo by: Marijan Murat/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Marijan Murat/AP/Ritzau Scanpix Vis mere 18 October 2022, Baden-W'rttemberg, Stuttgart: A woman is vaccinated with Biontech's Comirnaty active ingredient adapted to the Corona variant Omikron BA.4-5 at a vaccination center in the city center. In Baden-W'rttemberg, more people have recently had a Corona booster vaccination again. Photo by: Marijan Murat/picture-alliance/dpa/AP Images Foto: Marijan Murat/AP/Ritzau Scanpix

Udviklingen af de nye vacciner har været undervejs i et stykke tid, og de forventes at kunne tages i brug til efteråret.

For nylig meldte Sundhedsstyrelsen ud, at man fra oktober vil tilbyde vacciner mod covid-19 og influenza til blandt andet personer med en kronisk lungesygdom, diabetes og gravide i andet og tredje trimester.

Sundhedsstyrelsen forventer øget smitte med både corona og influenza i løbet af efteråret.

I en pressemeddelelse fra styrelsen siger Kirstine Moll Harboe, der konstitueret enhedschef i Beredskab og smitsomme sygdomme, at langt de fleste vil få et mildt sygdomsforløb.

»Hos ældre og visse andre risikogrupper kan begge infektioner dog være alvorlige og i værste tilfælde være livstruende.« siger hun.