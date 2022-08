Lyt til artiklen

Mange studerende kan nikke genkendende til, at det ikke er let at finde en bolig i København med en husleje, som passer til et SU-budget.

Derfor er der blevet sat gang i at bygge flere ungdomsboliger i hovedstaden. Der er bare et problem.

I hvert fald set med de studerendes øjne.

Når de nybyggede ungdomsboliger står færdige, viser det sig, at huslejen er alt for dyr for et typisk SU-budget – fordi de i virkeligheden er blevet bygget med nyuddannede og udenlandske lejere for øje. Det skriver TV 2 Lorry.

Det gælder eksempelvis de 500 spritnye ungdomsboliger i Kaktustårnene ved Dybbølsbro. Husleje for 33 kvadratmeter: 8.000-10.000 kroner.

Det vækker harme på Københavns Rådhus.

»Jeg synes, det er fuldstændig grotesk. Vi står med et akut boligbehov for de unge her i København. At vi nu står med, hvad der skulle være studieboliger, der så bliver udbudt til 8-10.000 kroner i stedet for, og som er målrettet nogle helt andre grupper – det var jo ikke det, der var ideen oprindeligt,« siger overborgmester i Københavns Kommune, Sophie Hæstorp Andersen (S), til TV 2 Lorry.

Catella Group, der er bygherre på Kaktustårnene, oplyser til TV 2 Lorry, at målgruppen for de nye ungdomsboliger i Kaktustårnene ganske rigtigt er unge nyuddannede, som måske netop har fået deres første job.

Københavns Kommune vil frem mod 2031 have opført 12.000 nye ungdomsboliger i hovedstaden. 7.500 skal være almene boliger.