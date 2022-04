Omikronvarianten har nærmest ikke nået at aftage i styrke, før en anden sygdom har gjort sit indtog.

Nu er det nemlig influenzaen, der spreder sig vidt og bredt i det danske samfund.

Årets influenzasæson begyndte for alvor i marts, og her har der alene været omkring 9.000 smittetilfælde og tæt på 2.000 indlæggelser.

Hele sæsonen har der desuden været registreret 49 dødsfald.

Det skriver Sundhedspolitisk Tidsskrift.

Fra uge 11 til uge 12 er incidensen af influenza vokset fra 45 til 55 tilfælde pr. 100.000 indbyggere, og det er altså en stigning på omkring 22 procent.

Det er primært i hovedstadsområdet og på Fyn, at influenzaen har fået hårdest fat.

Men i takt med, at influenzasæsonen er over os, kan Statens Serum Institut præsentere gode coronanyheder.

Hver anden uge undersøger instituttet nemlig en masse tappet blod fra landets blodbanker for at finde ud af, hvor mange der har antistoffer mod SARS-CoV-2.

I uge 11 fik 5.939 danske bloddonere undersøgt deres blod, og her havde i alt 56 procent antistoffer.

Fremskriver man herefter resultaterne til i dag – altså uge 13 – vurderer Statens Serum Institut, at op mod 70 procent af befolkningen lige nu har været smittet med corona siden starten af november 2021.

Med andre ord: Epidemien er aftagende.

»Vores estimater over, hvor mange der samlet har været smittet over vinteren her i uge 11, ligger meget tæt på de seneste estimater fra uge 9. Det afspejler det klare fald i smitten, vi har oplevet over de sidste uger. Det er glædeligt, og det viser, at Danmark på grund af immunitet fra både vacciner og infektioner står et godt sted lige nu i forhold til truslen fra covid-19,« siger SSI’s direktør Henrik Ullum om de seneste resultater af undersøgelsen.