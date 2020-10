Den 7. oktober i år stod den 47-årige franske lærer Samuel Paty foran sine elever fra fjerde klassetrin og skulle undervise dem i ytringsfrihed.

På en skærm bag katederet var Paty klar til at vise et helt bestemt billede, men først tilbød han de elever, der ikke ønskede at være med i diskussionen, at forlade klasseværelset eller vende sig om.

Herefter viste læreren en tegning af profeten Mohammed – angiveligt portræteret nøgen – og diskuterede satirimagasinet Charlie Hebdo og terrorangrebet på selvsamme magasin for år tilbage.

Men det var først senere på dagen, at det gik op for Paty, at diskussionen om ytringsfriheden kunne få konsekvenser for ham.

Samuel Paty Foto: Privatfoto Vis mere Samuel Paty Foto: Privatfoto

Om aftenen 7. oktober lagde en vred forælder til en pige i Patys klasse nemlig en video på Facebook, hvor han harcelerede over, at læreren havde vist Mohammed-tegningen til de mange elever, beretter Reuters.

Manden ville have Paty fjernet som lærer og forsøgte at hverve andre forældre til kampagnen, men nævnte ham ikke ved navn i videoen.

Det gjorde han dog dagen efter.

Først tog han hen på skolen – College du Bois d'Aulne – og klagede over læreren, og senere på aftenen lagde han endnu en Facebook-video ud, hvor han nævnte Patys og skolens navn.

Herefter gik der et par dage uden de store protester, før den føromtalte forælder 12. oktober igen figurerede i en video, hvor han truede med en demonstration, hvis ikke Paty blev fjernet som lærer.

Men skolen var bestemt ikke interesseret i at fyre deres lærer, der af elever, ifølge Reuters, blev beskrevet som »meget sjov« og »engageret i sine timer«.

På det her tidspunkt valgte Paty også sammen med sin skoleleder at gå til den lokale politistation, da der var kommet en juridisk klage over hans lektion, men han forstod det ikke, da datteren til den vrede far ikke var i skole den dag, hvor billedet blev vist.

Derudover var den 47-årige lærer også bange, har der vist sig.

Han boede selv tæt på skolen og gik hver dag gennem en lille skov for at komme hen til sin arbejdsplads, men ifølge The Guardian havde han ændret ruten, så han i stedet gik gennem et boligkvarter, fordi han følte sig truet.

Derfor valgte College du Bois d'Aulne at arrangere et møde med de utilfredse forældre, som der altså var kommet flere af, og ifølge én af dem gik mødet godt.

Paty havde ifølge forældren beklaget til mødet, og udadtil havde skolen altså fået lagt låg på konflikten.

Sandheden er dog, at skolen i alle dagene op til 16. oktober modtog masser af trusler fra vrede muslimer.

Og i fredags gik det så galt, da Paty var på vej hjem på weekend efter arbejde.

Foran skolen havde en 18-årig mand nemlig spurgt tilfældige elever, hvordan Paty så ud, og da han så ham gå fra skolen, gik han stille og roligt efter ham.

Efter noget tid valgte han dog at indlede sit angreb.

Først stak den 18-årige mand Paty flere gange i hovedet, før han skar lærerens hoved af og efterlod det på den asfalterede vej.

Imens råbte han »allahu akbar«.

Derefter lagde gerningsmanden et billede af den dræbte lærer på det sociale medie Twitter, hvortil han skrev:

»Jeg henrettede en af jeres helvedeshunde, der havde vovet at nedgøre Muhammed«.

Kort efter blev han skudt af politiet, og siden er drabet blevet fordømt i Frankrig og store dele af verden.

De seneste dage er hashtagget #jesuissamuel gået viralt, og flere af Patys både nuværende og tidligere elever har udtalt sig i rosende vendinger om den nu døde lærer.

»Han ønskede virkelig at lære os ting, og sommetider havde vi også gode diskussioner,« fortæller 16-årige Martial eksempelvis til BBC.