Hvis du skulle blive tissetrængende, mens du er ude at køre i den nye metro i København, så kan du risikere at skulle kigge meget langt efter et toilet i nærheden.

Den leverandør, der skulle have leveret de særlige københavnertoiletter til metrostationerne, er nemlig gået konkurs.

Derfor kan der gå mere end et år, før toiletterne er kommet helt på plads.

Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse torsdag.

»Det er selvfølgelig stærkt utilfredsstillende, at vi ikke har fået leveret de toiletbygninger, som vi har bestilt for lang tid siden, og som skulle være klar ved Cityringens åbning,« siger centerchef Henriette Hall-Andersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

'De berørte stationspladser vil dagligt blive besøgt af mange tusinde metropassagerer, der kan have behov for et toilet. Samtidig er stationspladserne anlagt, så de skaber nye attraktive byrum i lokalmiljøet, og også i den sammenhæng er det ærgerligt, at vi ikke fra start af kan tilbyde den service til københavnerne, som et offentligt toilet jo er,' tilføjer hun i pressemeddelelsen.

Det var i søndags, at den nye metrolinje – Cityringen – blev indviet.

Det var meningen, at der på alle de nye metrostationer skulle være adgang til et offentligt toilet for de mange mennesker, der kommer til at bruge både metroen og de nye pladser – og nogle af stederne har også i forvejen et offentligt toilet i nærheden.

Men på seks stationer var der afsat penge til helt nye toiletfaciliteter – det særlige københavnertoilet med handicapadgang.

Det drejer sig om: Marmorkirken, Poul Henningsens Plads, Skjolds Plads, Vibenshus Runddel, Nuuks Plads og Nørrebro Station.

Men fordi leverandøren kort før indvielsen af Cityringen gik konkurs, bliver de nu forsinkede, indtil der er fundet en ny leverandør – meget forsinkede:

'Den type opgave skal i udbud, og derfor kan der gå over et år, før toiletterne kommer på plads,' lyder det i pressemeddelelsen.