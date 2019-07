Fodboldturneringen Dana Cup i Hjørring er stadig ramt af roskildesyge.

Og smittekilden er endnu ikke fundet, skriver DR Nordjylland.

- Der kom syv nye tilfælde i aftes, konstaterer stævnets presseansvarlige, Torben Vandsted, overfor DR Nordjylland.

Ifølge ham er natten derimod gået uden nye tilfælde, så nu håber man igen, at sygdommen er bremset.

Det var onsdag eftermiddag, at det blev opdaget, at op mod 50 deltagere fra Peru, Malaysia og et sydamerikansk land var ramt af kraftig opkastning.

De unge spillere blev med det samme isoleret fra deres medspillere og indkvarteringsområdet blev gjort godt rent, ligesom alle er blevet instrueret i blandt andet håndhygiejne.

Embedslægen har kontaktet Dana Cuppen som følge af de omkring 50 tilfælde af roskildesyge.

- Han synes, at vi har behandlet situationen perfekt, og vi er selvfølgelig både glade og stolte over, at vi kan klare selv en så vanskelig situation, siger Torben Vandsted til DR Nordjylland.

Smittekilden er endnu ikke fundet, men ifølge Torben Vandsted taler alt for, at den er bragt til Hjørring af spillere og ikke skyldes maden.

Det er nemlig kun spillere indkvarteret på Muldbjergskolen, der er ramt. De syge er blevet isoleret i 24 timer.

Der er omkring 20.000 deltagere i Dana Cup.

Det er drenge og piger i alderen 12 til 19 år.