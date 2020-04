Der er opdaget tilfælde af corona på et plejecenter på Bornholm.

Men det er ikke første gang, at plejehjemmet skal forholde sig til smittede borgere og personale.

Det er nemlig anden gang nu, at folk testes positive på stedet.

Nu tager plejecentret drastiske midler i brug for at komme smittten til livs, det skriver Bornholms Tidende.

Tusindevis af mennesker bliver dagligt testet for corona verden over. Foto: JACK GUEZ

Det drejer sig om tre smittede beboere og fire medarbejdere på plejecenteret Snorrebakke i Rønne på Bornholm.

Det viste tests foretaget torsdag aften.

De nye smittede kommer fra samme enhed af Snorrebakken, som tidligere har haft smittede, men de bor på en anden afdeling.

Enheden består af fire afdelinger med hver 15 beboere, og der er nu fundet smitte i to af afdelingerne, oplyser kommunen.

Plejecentret har i samarbejde med Bornholms Hospital besluttet af gennemføre tests af samtlige 140 beboere og medarbejdere i enheden for at forebygge yderligere spredning.

Ældre, som ikke udviser symptomer, skal også testes.

»Jeg har fuld forståede for, hvis nogen af de direkte berørte bliver bekymrede, men det, vi gør nu, er efter en samlet sundshedsfaglig vurdering det absolut bedst mulige. Jeg skal opfordre alle direkte berørte til at vise tålmodighed og hjælpe hinanden, så vi også med denne testsing kommer bedst muligt igennen,« siger Trine Dorow, servicedirektør for Bornholms Regionskommune, ifølge pressemeddelelsen.

De nye tests er løbet igang fredag morgen og forventes færdige i løbet af weekenden.