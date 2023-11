Grænseoverskridende tilnærmelser, uønskede berøringer, upassende kommentarer.

De seneste år har det vrimlet med historier om skandaler i forbindelse med årets julefrokoster. Men nu tyder noget på, at nye tider er på vej.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

I hvert fald viser en ny undersøgelse fra Danmarks største faglige organisation for ledere, Lederne, at hver fjerde leder svarer, at man ikke vil kunne finde stærk spiritus i baren ved årets julefrokost.

Derudover svarer hver anden, at de er blevet mere bevidste om deres egen adfærd til firmajulefrokosterne.

Til Finans forklarer Michael Uhrenholt, der er teamchef hos Lederne, at han ikke er i tvivl om, at det kun går én vej:

»Der har virkelig været gang i den. Fester på arbejdet er blevet mere fornuftige. Snart er kun historierne tilbage. Og dem kan vi lige så godt begrave,« siger han til erhvervsmediet.