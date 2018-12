Boligmarkedet kan være svært at forstå sig rigtigt på. De fleste af os har den der ven, der lige venter til boblen springer, andre har måske en bekendt, der snakker om lurende rentestigninger og de kommende ejendomsskatter. Og så er der eksperterne, der i år har brugt termer som opbremsning og stagnation.

Så står man der på dørtærsklen med flyttekassen i favnen uden at vide, om man skal træde ud på lejlighedsmarkedet eller blive, hvor man er, kan man med fordel tage et kig tilbage. Ifølge flere boligøkonomer viste 2018 nemlig nye toner på lejlighedsfronten.

»2018 markerede et skifte på ejerlejlighedsmarkedet. Væk er den tocifrede prisvækst og ind er kommet en mere afmålt handelsaktivitet, og priser som på landsplan er aftaget lidt,« siger Mira Lie Nielsen, der er boligøkonom og chefanalytiker hos Nykredit, til Boliga.

»Vi forventer, at den nuværende usikkerhed og mere afdæmpede udvikling på ejerlejlighedsmarkedet også vil præge næste år og blandt andet resultere i et lille prisfald på ejerlejligheder i København og Aalborg og moderate stigninger i Aarhus og Odense.«

I 2018 fandt 22.321 ejerlejligheder vej til landets til salg-lister. Liggetiden var nærmest uændret i forhold til året før, og så var køberne mere standhaftige - eller sælgerne måske mere eftergivende.

I hvert fald steg de gennemsnitlige prisnedslag som årets lejlighedssælgere måtte bide i sig - inden håndtrykket blev afgivet. Ser man alene på de største byer, var det særligt lejlighedssælgerne i Aalborg og København, der blev presset. I 2018 lød prisafslagene, der blev givet i forhandlingen, nemlig på henholdsvis 3,8 og 4,1 procent mod 2,5 og tre procent i 2017. Det viser tal fra Boliga.

“Ikke noget større prisfald”

I 2018 har lejlighedskøberne på landsplan givet en anelse mere for deres kvadratmeter, end de gjorde i 2017. Der blev nemlig betalt 30.473 kroner pr. solgte lejlighedskvadratmeter i 2018, hvilket er cirka 1.000 kroner mere end året før.

Frederiksberg og Københavns Kommune er fortsat de dyreste steder i landet at købe lejlighed, her er der i gennemsnit betalt lige knap 45.000 og godt 40.000 kroner pr. kvadratmeter. Og så har salgstiden i begge kommuner stort set ikke har rykket sig.

I Københavns Kommune tog det 69 dage at få kvadratmeterne solgt og i Frederiksberg 65 dage, her var køberne således var en lille uge længere om at komme ud af starthullerne end i 2017.

»Markedet er allerede bremset op, og vi forventer, at den tendens vil fortsætte i 2019. Priserne er nu så høje i de store byer, at stadig færre købere kan være med, og kombineret med de nye låneregler, der betyder, at højtbelånte boligejere ikke længere kan vælge de mest risikable og dermed billigste låntyper, så forventer vi, at ejerlejlighedspriserne vil handle sidelæns eller med en svagt sivende tendens i 2019,« siger boligøkonom og chefanalytiker Lise Nytoft Bergmann fra Nordea Kredit.

»Men vi forventer ikke noget større prisfald i 2019, da renten stadig er lav, og da de store byer stadig er meget populære særligt blandt de unge mennesker.«

