Jordemoderkonsultationer over telefon. Fødsler uden småsløje partnere. Og kvinder, som må amme med mundbind.

Både før, under og efter en fødsel bliver virkeligheden for kommende forældre en anden, end den vi kender i dag. Det fortæller formand for Jordemoderforeningen, Lis Munk.

Torsdag udsendte Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer for håndteringen af gravide og fødende under corona-epidemien.

Gravide bliver allerede ud fra et forsigtighedsprincip betragtet som en særlig risikogruppe. Og skal derfor også være ekstra forsigtige for at undgå smitte.

»Vi ved, at gravide kan blive mere syge af almindelige influenza og har lettere ved at få almindelig influenza. Men specifikt i forhold til corona er der ikke noget, der tyder på, at gravide lettere bliver smittet. Og der er heller ikke tegn på, at de bliver mere syge,« siger hun.

Ligesom der heller ikke er tegn på, at fosteret tager skade, hvis moderen er syg.

Er man gravid og skal man føde den næste tid, er der dog alligevel med torsdagens nye retningslinjer nogle ting, der ændres.

Og dét både for at passe på den fødende og det kommende barn, men også for at sikre, at der ikke bliver bragt smitte ind på sygehusene, så sundhedspersonale risikerer smitte og at man smitter andre patienter på hospitalet.

Under graviditeten

»Umiddelbart er der lagt op til, at man stadig skal gå til det samme antal jordemoderundersøgelser og scanninger,« siger Lis Munk, som dog siger, at der for region til region kan være forskel på, hvordan det sker i praksis:

»Jeg ved, at man nogle steder f.eks. bliver nødt til at tage nogle af de tidlige konsultationer på telefon. Ligesom man i nogle regioner ikke tillader at partnere kommer med.«

Det gør man først og fremmest for at få færrest muligt ind på sygehusene, samtidig med at de nødvendige undersøgelser gennemføres til tiden.

»Heldigvis ser vi jo, at folk er meget kreative og bruger skype eller facetime, når f.eks. partneren ikke må komme med til undersøgelser,« siger hun.

Desuden er det vigtigt, at gravide, som enten er syge eller har symptomer på corona, ringer ind, før de møder op til undersøgelser og scanninger.

Selve fødslen

»Når man skal føde, er det rigtig godt at have en pårørende med. Derfor appellerer vi til, at man allerede nu forbereder sig på, hvem der evt. skal med til fødslen, hvis ens partner ikke kan komme med pga. sygdom,« siger hun.

Partnere, der er syge eller har symptomer på corona, får nemlig ikke lov til at være til stede under fødslen.

Når fødslen går i gang - vandet går eller man får veer - vil man som normalt ringe til fødestedet.

Der vil jordemoderen spørge ind til, om man er syg eller har symptomer på corona.

»Selvom du har corona, skal du komme ind på hospitalet og føde. Det sker bare under nogle lidt andre forhold,« siger Lis Munk.

For det første vil den gravide ved sin ankomst til hospitalet blive udstyret med et mundbind og ført direkte ind på en fødestue, hvor hun så skal blive.

Mundbindet skal hun beholde på - også under fødslen.

Derudover vil det sundhedspersonale, som kommer ind på stuen, hele tiden være iført værnemidler for at undgå smitte.

»Det er grænseoverskridende for os, der er vant til at have den her nære kontakt. Det er ikke ønskværdige forhold, men det er de mest optimale i den situation, vi er i nu,« siger Lis Munk.

Hvis den fødende har symptomer men endnu ikke er blevet testet for corona, vil det også ske ved ankomsten.

Det er dog ikke sikkert, at svaret kommer før efter fødslen.

Når barnet bliver født, vil jordemoderen være opmærksom på at vaske kvinden af på brystet, før barnet kommer op at ligge på moren.

Derudover vil man i forbindelse med amningen sørge for, at mødre, der er syge eller har symptomer, vasker deres bryst i sæbe og vand inden og bærer mundbind under amningen.

»Igen er det ud fra et forsigtighedsprincip. Vi ved jo endnu kun ganske lidt. Så det bygger på almindelig sund fornuft, at barnet så vidt muligt udsættes for så lidt virus, som muligt,« siger hun.

Efter fødslen

Hvis partneren er smittet eller har symptomer på smitte, bør partneren ud fra et forsigtighedsprincip ikke være i nærheden af barnet, før vedkommende har været symptomfri i mindst 48 timer.

Ved ukomplicerede fødsler vil man - også selvom man har milde symptomer på corona - blive sendt hjem hurtigt efter fødslen naturligvis, hvis mor er frisk til det, og barnet er raskt.

»Vi oplever heldigvis også, at folk har en god forståelse for, at vi i den kommende tid er nødt til at prioritere vores energi og ressourcer,« siger hun.

Lis Munk har hørt nogle bekymringer om, hvorvidt der overhovedet er plads på fødestuerne.

»Og dét er der. Umiddelbart har jeg lige nu svært ved at se, at jordemødre kommer til at varetage andre opgaver, end dem, de har i dag,« siger hun og fortsætter:

»Så det er kun, hvis alle jordemødre selv bliver syge, at vi får problemer.«