De seneste år er det kun gået nedad, når man ser på antallet af pædagogstuderende.

Faktisk er det nu så lavt i hovedstadsområdet, at det betegnes som værende 'kritisk'.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Torsdag udkom tallene fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om årets optag på en videregående uddannelse.

Og selvom de tal viser, at flest skal læse til pædagog, er der stadig mangel på dem på studierne.

FAKTA: Disse uddannelser optager flest nye studerende Se her, hvilke 15 uddannelser der har optaget flest:

Tallene i parentes angiver, hvor mange flere eller færre der bliver optaget i år på de enkelte uddannelser sammenlignet med 2022. – Pædagog: 3968 (-187).

– Sygeplejerske: 3351 (+28).

– Civilingeniør: 3297 (+328).

– Diplomingeniør: 2928 (+4).

– Erhvervsøkonomi: 2500 (-42).

– Folkeskolelærer: 2253 (-24).

– Socialrådgiver: 2075 (+18).

– Finansøkonom: 1921 (uændret).

– Markedsføringsøkonom: 1801 (+67).

– Medicin: 1784 (+24).

– Jura: 1725 (+97).

– Bygningskonstruktør: 1204 (+43).

– Fysioterapeut: 1099 (+8).

– Datamatiker: 1044 (+149).

– Professionsbachelor i Finans: 986 (+27). Kilder: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. /ritzau/

På eksempelvis Københavns Professionshøjskole er der lige nu hele 873 ledige studiepladser på pædagoguddannelsen, skriver TV 2 Kosmopol.

Til mediet kalder Stefan Hermann, der er rektor for Københavns Professionshøjskole, situationen for kritisk.

»Vi er ikke i nærheden af at leve op til vores dimensionering her i hovedstadsområdet, så jeg ser meget frem til, at politikerne på Christiansborg går i gang med arbejdet for en ny og stærkere pædagoguddannelse,« siger han.