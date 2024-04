Mange danskere er begyndt at forberede sig på krisesituationer og risikoen for krig ved at 'preppe'.

Men hvor stort er omfanget? Og hvilke ting efterspørger danskere, som vil forberede sig på det værste, mest? Det har Finans forsøgt at finde svaret på.

Mediet har bedt prissammenligningstjenesten Pricerunner om at undersøge udviklingen i antallet af søgninger på særlige produkter, som forbindes med prepping sammenlignet med sidste år.

»Det er gået op for danskerne, at risikoen for krig er rykket tættere på, og det afspejler sig i forbrugsmønstrene. Særligt den seneste måned er der blevet søgt ualmindeligt meget efter såkaldte prepper-produkter,« siger Katrine Barslev, der er forbrugeranalytiker hos Pricerunner, til Finans.

Undersøgelsen viser da også, at danskernes interesse for bestemte produkter nærmest er eksploderet.

Det drejer sig især om batteridrevne radioer, men også soveposer og stormkøkkener søger langt flere danskere på hos Pricerunner end sidste år.

Derimod har Pricerunner ikke oplevet en stigning i antallet af søgninger på flere andre ting, herunder frysetørret mad og førstehjælpssæt.

Milliardæren Lars Seier Christensen og iværksætteren Martin Thorborg har fortalt til B.T., at de har opbygget lagre af mad og vand i tilfælde af at en nødsituation skulle opstå.

Er du i tvivl om, hvordan du forbereder dig på en akut krise? I denne artikel kan du finde fire konkrete råd fra Danmarks førende ekspert på området, Rasmus Dahlberg, der er leder af Center for Samfundssikkerhed på Forsvarsakademiet.