Du har sikkert hørt det før. Fortællingen om at et dovent menneske vil holde sig fra arbejdsmarkedet, hvis det kan betale sig for vedkommende.

Og incitamentet for at bidrage på arbejdsmarkedet har også været et glohedt debatemne, lige siden den nye dagpengesats kom til verden, hvor Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Cepos henholdsvis beregnede, at 90.000 og 126.000 danskere tjente mindre end satsen.

Men nu viser nye tal fra Beskæftigelsesministeriet, at tallet er markant mindre, Det skriver Finans.

For antallet er ifølge Beskæftigelsesministeriet på 43.000 fuldtidsansatte, der tjener mindre end den nye dagpengesats på 23.000 kroner.

De 23.000 kroner kan ledige få i de tre første måneder, efter de har mistet sit job, hvis de har haft fast arbejde i to ud af de tre seneste år, samt betalt til en a-kasse i mindst fire år.

Venstre har tidligere kritiseret dagpengesatsen via en kampagne, netop med en kvinde, der ligger på en sofa. Og til Finans fortæller ordfører for Venstre, Sophie Løhde, at hun er skeptisk.

Hun mener, at det altid skal kunne betale sig at arbejde. Og at det er forkert, når dagpengene bliver hævet, så arbejdsløse, ifølge Sophie Løhde, kan tjene mere end en butiksassistent.

Men det, DA og Cepos beregninger, er beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard utilfreds med:

»Virkeligheden er, at mange almindelige lønmodtagere ville få under halvdelen af deres løn udbetalt på dagpenge. Her sikrer vi folk lidt bedre mulighed for at omstille privatøkonomien til en ny situation, hvis for eksempel en ny pandemi skulle ramme, og jeg tror helt ærligt, at Venstre og arbejdsgiverne rammer den her bold helt skævt,« siger Peter Hummelgaard til Finans.

Desuden påpeger han, at der blot er tale om et tillæg til dagpengesatsen i de tre første måneder, som kun kan indløses, hvis de tidligere nævnte kriterier er opfyldt.

Uden tillægget ligger dagpengesatsen på 19.351 kroner om måneden.