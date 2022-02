For første gang sætter forskere tal på, hvor mange kræfttilfælde, der kan forebygges i Danmark.

Helt konkret er der tale om 8.617 tilfælde af de hyppigste kræftsygdomme, der potentielt kan forebygges.

Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse.

De slår samtidig fast, at folkesundheden i Danmark halter, og at det særligt er på kræftområdet, at det ses.

»Det er uforståeligt, at man ikke politisk gør mere for at forebygge – det ville spare mange mennesker for lidelse og alvorlig sygdom, og det ville spare sundhedssystemet for mange penge,« siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

En af de helt store syndere er rygning.

Omkring 15 procent af alle kræfttilfælde i Danmark kunne undgås, hvis ingen røg, ifølge undersøgelsen.

Andenpladsen går til UV-stråling med omkring seks procent, mens tredjepladsen indtages af overvægt med tre procent, der kunne være undgået.

Jesper Fisker peger på, at vi i Danmark er berøringsangste overfor at bruge lovgivning til at forbedre folkesundheden.

Danmark er eksempelvis et af de eneste lande i Europa, hvor unge under 18 år kan købe alkohol og gå i solarium. Og prisen på tobak er stadig for lav.

»Det er for nemt – og billigt – at leve usundt i Danmark. Vi skal prioriterer forebyggelse langt højere end nu. Et godt sted at starte er regeringens kommende sundhedsudspil. Og så må prisen på cigaretter sættes op til mindst 90 kroner,« slår han fast.

Regeringen har meldt ud, at den senest 1. april kommer med et udspil til fremtidens sundhedsvæsen.