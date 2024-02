Det koster regionerne store millionbeløb, at så mange danskere ønsker at få fingrene i Novo Nordisk guldkalv, slankemidlet Wegovy.

Det viser nye estimater fra Region Hovedstaden og Region Syddanmark.

Man kan ikke få tilskud til det populære slankemiddel, men regionen skal betale honorar til de praktiserende læger, der skal give recept på lægemidlet.

I Region Hovedstaden har man brugt mellem 30 og 40 millioner kroner, mens den halvt så store region Region Syddanmark har brugt omkring 27 millioner kroner. De tre andre regioner er ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.

I begge regioners tilfælde er der tale om estimater, da det endnu ikke er lykkedes at få et fuldt overblik over omfanget.

Sådan ser lægemidlet, der har kostet regionerne dyrt i 2023, ud. Foto: Hannah Beier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sådan ser lægemidlet, der har kostet regionerne dyrt i 2023, ud. Foto: Hannah Beier/Reuters/Ritzau Scanpix

»Vi kender ikke indholdet i en konsultation og ved således ikke, om patienten har været til kontrol for sin behandling med Wegovy, eller om patienten har været der i anden anledning,« skriver regionen i et notat til forretningsudvalget og fortsætter:

»Således kan vi kun estimere udgiften ud fra et skøn over, hvor mange patienter der har fået ordineret Wegovy sammenholdt med vores forventninger til, hvor mange kontroller med videre en sådan patient typisk vil skulle have.«

Region Hovedstaden brugte i alt 100 millioner kroner mere på honorarer til praktiserende læger, end man havde regnet med sidste år. Regionen vurderer altså, at Wegovy har udgjort »en betydelig del« af de 100 millioner kroner.

Når man ønsker en recept på Wegovy, har man fem til syv konsultationer med sin praktiserende læge, anslår regionen. Derudover vurderer regionen, at man i de fleste tilfælde skal have foretaget en blodprøve.

Ifølge sundhedsøkonom ved forsknings- og analysecenteret Vive Jakob Kjellberg udgør de stigende udgifter »ikke noget stort problem« for regionerne endnu.

»Wegovy er, i modsætning til mange andre lægemidler, et middel, der rent faktisk virker, derfor giver det også mening, at mange gerne vil bruge det, og at de praktiserende læger derfor skal konsultere mange patienter,« siger han.

I både Region Hovedstaden og Region Syddanmark, holder man dog skarpt øje med udgifterne til både Wegovy, som staten ikke giver tilskud til, og til diabetesmedicinen Ozempic.

Ozempic er blevet meget efterspurgt, da det indeholder det samme stof som Wegovy og derfor fører til vægttab.

Flere danskere er nu politianmeldt for at have indløst recepter svarende til flere års forbrug af diabetesmedicinen Ozempic, som B.T. tidligere har beskrevet. Mistanken er, at personerne har videresolgt lægemidlet til folk, der ønsker at tabe sig, men ikke har råd til Wegovy.

B.T. har henvendt sig til regionrådsformanden i Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.