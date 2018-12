Knap hver anden udlænding, der bor eller på et tidspunkt har boet på Udrejsecenter Kærshovedgård ved Bording i Midtjylland, er blevet dømt for kriminalitet i perioden 2016-2018.

Det viser et svar, som udlændinge - og og integrationsminister Inger Støjberg (V) 21. december har givet til Udlændinge- og Integrationsudvalget i Folketinget.

Siden Udrejsecenter Kærshovedgård blev taget i brug i marts 2016 og frem til den 17. november i år, har der ifølge Udlændingestyrelsen været 657 afviste asylansøgere, udvisningsdømte og personer på tålt ophold, der på et tidspunkt i perioden 2016 til 2018 har været indkvarteret på udrejsecentret.

Heraf er 315 af dem - svarende til 48 procent - dømt for strafbare forhold i perioden 2016 til 2018.

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye

Overtrædelser af opholds-, melde- og underretningspligten er ikke indeholdt i denne opgørelse.

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye, kalder det ‘voldsomt’.

»Vi har hørt meget om, at utrygheden omkring centret i Midtjylland er overdrevet. Men jeg synes, det er ret voldsomt, at så mange er dømt for kriminalitet. Lindholm åbner først om tre år. Indtil da har vi stadig en udfordring med at skabe tryghed omkring Kærshovedgård,« siger han med henvisning til, at regeringen og Dansk Folkeparti den 30. november i forbindelse med finansloven for 2019 indgik en aftale om at bruge den øde ø Lindholm i Stege Bugt som hjemsted for et nyt udrejsecenter.

Inger Støjberg har til besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvokaten. Rigsadvokaten bemærker, at det ikke ud fra de foreliggende data kan fastslås, om de dømte personer var indkvarteret på Udrejsecenter Kærshovedgård ‘på gerningstidspunktet for den begåede kriminalitet'.

Øen Lindholm i Stege Bugt.

Den dømte udlænding kan med andre ord godt have begået det kriminelle forhold, før eller efter personen var indkvarteret på centret, men altså med sikkerhed i perioden 2016-2018.

Det fremgår ikke af opgørelsen, hvor stor en andel af kriminaliteten, der er begået inden for Udrejsecenter Kærshovedgårds matrikel.