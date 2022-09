Lyt til artiklen

Hvor coronavirus var svær at få under kontrol, tyder det på, at historien er en anden med abekoppevirus.

I hvert fald viser tal, at antallet af smittetilfælde med de små blærer på huden er faldende.

»Jeg havde ikke regnet med, at antallet af smittetilfælde allerede ville begynde at falde nu, når virussen havde spredt sig så meget.«

Sådan lyder det fra Eskild Petersen, professor emeritus i infektionssygdom på Klinisk Institut ved Aarhus Universitet, til TV 2.

Sådan kan abekopper se ud. Foto: WHO/Nigeria Centre for Disease Control

Han er glædeligt overrasket over Statens Serum Instituts (SSI) tal, der viser, at antallet med smittede er faldende. Ifølge instituttet var der 15. september i alt 183 påviste tilfælde i Danmark.

Men det er ikke kun i Danmark, at det tyder på, at abekoppevirussen kan være under kontrol.

Ifølge TV 2, der henviser til data fra både Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og statistikbureauet Our World in Data, så er antallet af smittede faldende på verdensplan.

B.T. har tidligere talt med professor i eksperimentel virologi Allan Randrup Thomsen, Københavns Universitet, der dog er bekymret for spredning af abekopper.

»Den tilgang, vi har nu, er formodentlig god til at tage toppen af epidemien ved at mindske smittespredning blandt de mest aktive. Men jeg kan godt være lidt bekymret for, om vi får trukket epidemien op med roden på den måde,« sagde Randrup til B.T. 18. august efter Sundhedsstyrelsen kort tid forinden ændrede målgruppen, der får tilbudt abekoppevaccinen.

Det skal du holde øje med: Symptomer på abekopper er små blærer, som kan minde om skoldkopper.

Du kan opleve kulderystelser, feber, hovedpine, muskelsmerter og træthed. Under nuværende udbrud af abekopper i Europa begynder sygdommen ofte med få blærer kun omkring kønsorganerne.

Hvis man har blærer på huden eller nogen af de andre symptomer på abekopper og i øvrigt har mistanke om at kunne være smittet, skal man i første omgang kontakte egen læge telefonisk. Man skal ikke møde op fysisk.

Sygdommen varer normalt omkring to-fire uger og går for de fleste over af sig selv.

Sundhedsstyrelsen opfordrer til, at man husker på god hygiejne med hyppig håndvask eller håndsprit, ligesom de opfordrer til at dyrke sikker sex. Læs mere om, hvem der kan blive vaccineret, på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Hvor det tidligere kun var nære kontakter til smittede, som blev tilbudt vaccinen, blev det ændret til mænd, der har sex med mænd, og som har skiftende partnere.

»Strategien vil dæmpe epidemien her og nu, men formålet med at angribe abekopperne bør jo være at få infektionen elimineret uden for kerneområdet. Og for at opnå det skal man gå bredere ud,« lød det fra Allan Randrup Thomsen.

Han foreslog derfor, at alle homoseksuelle får tilbud om abekoppevaccine, der kræver to stik med 28 dages mellemrum for at være fuldt vaccineret.