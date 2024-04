Danske minkavlere kan ende med at få alt for store erstatninger, efter regeringen lukkede minkerhvervet.

Det skriver Zetland på baggrund af en ny rapport, som konkluderer, at prisen på minkskind blev sat 99 kroner for højt, da man beregnede kompensationernes størrelse.

Når der skal gives erstatning for 100 millioner minkskind, betyder det, at minkalverne kan få ti milliarder kroner for meget, viser Zetlands beregninger.

Det svarer til, at hver minkavler, som har søgt erstatning, i snit får otte millioner mere, end de burde.

Rapporten er lavet af konsulenthuset Ernst & Young for den uafhængige myndighed Minksekretariatet.

Økonomiprofessor Carsten Tanggaard fra Aarhus Universitet kalder den over for Zetland »sober« og »uangribelig«, og han erklærer sig enig i dens konklusioner.

»Jeg vurderer dem som ganske troværdige og helt efter bogen,« siger han.

Det var den tidligere S-regering, som besluttede at lukke minkerhvervet i 2020 for at begrænse coronasmitte.

Med et bredt flertal vedtog regeringen året efter, at minkavlerne hver især skulle have 333 kroner i erstatning pr. minkskind, som de kunne have produceret ni år frem i tiden.

Den pris er bestemt ud fra et gennemsnit af salgspriserne for de seneste ti år, hvor de højeste og laveste tal er trukket fra.

Zetland sætter imidlertid spørgsmålstegn ved, om det er en fair måde at udregne erstatningen på, efter som minkbranchen i sine sidste ti år gennemgik det, som mediet kalder dens »guldalder« med unormalt høje priser grundet en boble.