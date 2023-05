Fejl, lange ventetider, hårdt sprog og dårlig behandling.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplever en eksplosion af folk, der henvender sig, fordi de er bekymrede over oplevelser i sundhedsvæsenet eller ældreplejen.

I 2022 blev der oprettet 1.275 sager i Styrelsen for Patientsikkerhed, fordi personer har henvendt sig med såkaldte 'bekymringshenvendelser'.

Det er en stor stigning i forhold til 2021 og 2020, hvor antallet af oprettede sager var 837 og 778.

Se vilde tal Her er antallet af sager oprettet i Styrelsen for Patientsikkerhed på baggrund af bekymringshenvendelser modtaget fra 2018 til 2022: 2022: 1.275

2021:837

2020: 778

2019: 754

2018: 592 Kilde: Styrelsen for Patientsikkerhed

Det viser en aktindsigt, B.T. har fået hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Dermed er det samme mønster, som ses i antallet af fejl i sundhedsvæsenet.

I sidste måned kom det frem, at der i 2022 var der 1.183 sager, hvor Styrelsen for Patientklager har givet kritik af en konkret læge eller anden ansat i sundhedsvæsenet.

Det er mere end en fordobling siden 2019, hvor der var kritik i 516 klagesager.

Overlæge og enhedschef hos Styrelsen for Patientsikkerhed, Charlotte Hjort, peger på flere årsager til eksplosionen, når det gælder bekymringer.

»Nogle borgere føler sig ikke hørt, når de klager direkte til et behandlingssted (sygehus, klinik, plejecenter m.m.) og vælger derfor at sende en bekymringshenvendelse til styrelsen,« siger hun.

Enhedschefen nævner også, at historier som 'Else-sagen' og ”Nørremarken-sagen” har været med til at gøre folk mere bekymrede, ligesom Styrelsen for Patientklager sidste år havde en kampagne for at få flere til at henvende sig.

Også Ældre Sagen oplever en stor stigning i henvendelser fra bekymrede personer.

»Vi får utroligt mange henvendelser i vores rådgivning. Vi kan se, at bekymringshenvendelser, der har med behandling af ældre på plejehjem eller hjemmeplejen at gøre, er stigende,« siger Bjarne Hastrup, der er direktør i Ældre Sagen.

Han nævner nogle ret så grumme sager, desperate folk har ringet og sagt til Ældre Sagen.

»Det er alvorlige ting. Der er eksempelvis en person, der fortæller om sin far, der er faldet ud af sin seng, og først efter fire dage, finder de ud af, at hoften er brækket. Og så har vi også haft medarbejdere, der har ringet ind for at fortælle, hvordan ældre får skæld ud og talt nedsættende til. Så vi kan helt bekræfte, at der er mange henvendelser fra bekymrede personer,« siger han.

B.T. har vist tallene fra Styrelsen for Patientsikkerhed til Sophie Løhde (V), der er indenrigs- og sundhedsminister.

»Det er afgørende, at borgere, patienter og pårørende har tillid til sundhedsvæsnet og har mulighed for at henvende sig til myndighederne, hvis de er bekymrede for forholdene på eksempelvis et behandlingssted eller en plejeenhed, eller føler, at en sundhedsperson udgør en risiko for sine patienter,« skriver ministeren i en mail.

Hun sender en klar opfordring til sygehuse og plejehjem.

»Jeg forventer, at behandlingssteder og plejeenheder tager bekymringshenvendelser fra borgere alvorligt og selv følger op, men det er også vigtigt, at man kan kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed, hvis man er bekymret,« skriver hun og fortsætter:

»Styrelsen skal foretage en grundig vurdering af de enkelte henvendelser og sikre, at de rette tiltag iværksættes, hvis der er behov for at skride ind.«