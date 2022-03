Det er efterhånden kendt for de fleste, at priserne på mange dagligvarer, benzin og varmeregningen er steget stejlt den seneste tid.

Men der er også en række fødevarer, der er faldet i pris det seneste år, skriver finans.dk.

Det handler ganske enkelt om, at forbrugerne kan få billigere varer, hvis de søger ud i de rigtige hjørner af supermarkederne.

Lad os gennemgå de fødevarer, der er faldet i pris.

Disse varer er faldet i pris Her er listen over de fem fødevarer, der er faldet mest i pris det seneste år: Frosne skaldyr: − 5,3 procent.

Ris: − 5,1 procent.

Æg: − 4,4 procent.

Frosne fisk: −4,3 procent.

Is: - 3,2 procent. Kilde: Finans.dk og Danmarks Statistik

Vi starter med de sundeste varer, mange danskere spiser til aftensmad.

Nye forbrugerpristal fra Danmarks Statistik viser eksempelvis, at prisen på ris det seneste år er faldet 5 procent, mens frosne grøntsager er faldet 2,8 procent i pris.

Til sammenligning er prisen på kartofler steget knap 2 procent i pris.

I forhold til kød så er der også en type varer, der er blevet billigere.

Tallene viser, at frosne skaldyr er faldet 5,5 procent, og frossen fisk er faldet 4,3 procent det seneste år.

Prisfaldet på havdyrene er noget større end stigningen på eksempelvis svinekød.

Således viser prisindekset, at prisen på svinekød kun er steget 0,2 procent i de danske supermarkeder det seneste år.

Tilsvarende er prisen på kød fra fjerkræ dog steget med 3,4 procent det seneste år.

Er man til æggemad til frokost eller et spejlæg til aftensmad, er der også grund til at smile.

Tallene viser nemlig, at æg er blevet 4,4 procent billigere det senest år.

Og for dem med, der elsker søde sager, især de kolde, er der godt nyt. Ifølge tallene er prisen på is nemlig blevet 3,2 procent billigere i supermarkederne.

Så lad os håbe, du nu er blevet lidt klogere på, hvad du skal gå efter at putte i indkøbsvognen, næste gang du handler og vil spare lidt på pengene.