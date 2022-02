Hvis du har en bil stående i garagen, kan det være en god idé at læse med her. En ny opgørelse viser nemlig, hvilke biler der oftest skal en tur på værkstedet på grund af skader.

Gennem 2021 blev der anmeldt mere end 332.000 skader på person- og varebiler i Danmark. Skader som i alt er løbet op i 4,4 milliarder kroner, og som ikke rammer helt tilfældige bilmærker.

Det fremgår af en ny opgørelse fra brancheorganisationen Forsikring og Pension.

Dykker man ned i tallene er det nemlig hovedsageligt VW, der står for størstedelen af skaderne. Her lyder det, at bilmærket topper med hele 46.045 skader, hvorefter mærker som Ford, Toyota og Peugeot følger trop med knap 30.000 skader på årsbasis.

Men hvordan kan det være, at det lige netop er de mærker, der ligger i spidsen af antallet af skader?

Det er der ifølge FDM en ganske naturlig årsag til. Mærkerne VW, Ford, Toyota og Peugout er nemlig de biler, der kører allerflest af på de danske veje.

Med dette faktum taget i betragtning er det derfor også interessant at se på, hvilke bilmærker der i forhold til antallet af indregistrerede biler ligger i toppen over bilskader. Her bliver billedet nemlig en anelse anderledes.

I toppen over skader pr. 1.000 bil befinder BMW sig nemlig med 181 skader. Herefter kommer Tesla med 179 skader, Mercedes med 161 skader og Audi med 160 skader.

Hvis man derimod vender den om, og ser på hvilke biler der får færrest skader pr. 1.000 bil, er det mærker som Chrysler, Fiat og Iveco.

Over 10 procent af alle biler i Danmark får hvert år en skade.