Der er fuld knald på det danske arbejdsmarked.

For på trods af corona og lange perioder med samfundsnedlukninger står det nu klart, at rekordmange startede nyt job inden for det forgangne år.

Det viser nye tal fra den såkaldte jobomsætning fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ifølge Finans.

Af tallene fremgår det, at antallet af personer, der begyndte i nyt job, fra januar til november 2021 endte på over 900.000.

I 2018 lå jobomsætningen på 835.000, og det betyder derfor, at tallet er steget med næsten 8 procent. Og det er endda på trods af, at der fortsat mangler tal for december.

»At jobomsætningen nåede nye højder sidste år, viser værdien af, at vi i Danmark har et meget fleksibelt arbejdsmarked med mange jobåbninger og en betydelig mobilitet. Det bidrager generelt til at sikre danskerne gode muligheder både for at skifte job og for at komme i arbejde igen ved ledighed – hvilket vi senest har set i kølvandet på coronakrisen,« fortæller Anne-Louise Lindkvist, der er marked- og kunderådgivningschef i Sampension, til mediet.

I den forbindelse viser nye tal fra Danmarks Statistik, at ledigheden fra januar til februar er faldet. Det sker, efter at ledigheden steg fra december til januar.

Anne-Louise Lindkvist fortæller dog til mediet, at danskerne må forvente, at tempoet vil falde i takt med krigen i Ukraine og de økonomiske konsekvenser, som følger med.