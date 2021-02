Titusindvis af familier kan ende i armene på bagmænd på det grå lånemarked, hvis myndighederne strammer vilkårene for at få forbrugslån.

Det frygter bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, og en privatøkonomisk rådgiver, som nu forsøger at råbe politikerne op, skriver Finans.

Helt konkret er det stramninger af kreditvurderingen på lån under 100.000 kroner, som har fået blandt andre Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark, til at råbe op:



»Det betyder, at lån inden for normalgrænsen op til 100.000 kr. er i risiko for at blive ramt. Så er kunderne henvist til det grå lånemarked, hvor man på ingen måde ser på hensynet til forbrugerne,« siger han.

For med de nye potentielle regler, så skal bankerne gennemgå kundernes økonomi på samme måde, som hvis kunderne skal låne til en lejlighed eller en ny bil - også selvom en kunde har en fast rådgiver, som kender kundernes økonomi.

»Vi er bekymrede. For med denne opstramning kan banker rent faktisk ikke yde lån til en lang række gode, danske borgere, som har brug for lån,« lyder det fra Kjeld Gosvig-Jensen.

Det er Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden, der efter 165 konkrete og kritisable lånesager, som er endt i fogedretten, der vil stramme op.

En rådgiver, der har hjulpet op imod 1.000 økonomisk trængte danskere, deler bankernes bekymringer:

»Jeg er villig til at vædde ret meget på, at kunderne virkelig bliver taberne i det her spil,« siger Michael Bak, indehaver af Pengeprofilen og Finansteam. Han tror, at en stramning af reglerne vil øge arbejdsbyrden for bankerne i en sådan grad, at bankerne helt vil droppe at yde lån på under 100.000 til 150.000 kroner:

»De (red.kunderne) bliver henvist til det grå lånemarked. Det er ikke fair. Jeg frygter, at det illegale marked vil blomstre op, hvis det her gennemføres.«

Michael Baks erfaring med at rådgive økonomisk trængte familier er, at markedet for kviklån også er blomstret op de senere år, i takt med at myndighederne har strammet kravene til traditionelle banker.

Men spørger man Mai Robrahn Hansen, der er chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden, er det ikke målet at drive kunderne væk fra bankerne. For ud af de 165 sager, som udkastet til de nye stramninger bygger på, er kun én sag fra en bank, mens resten stammer fra kvicklån.

»Vores indtryk er derfor, at de traditionelle banker har styr på at vurdere deres kunders kreditværdighed. Det gode gamle bankhåndværk om at kende sine kunder og deres økonomi sikrer netop, at banken kan vurdere, om kunden har råd til et lån, så bankerne bør sådan set kunne blive ved med at gøre, som de har gjort hidtil,« siger hun.

Det vil ifølge bankerne kræve, at de nye regler bliver justeret, og det håber Finans Danmark bliver resultatet, når Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden får nærlæst indvendingerne fra høringsfasen.