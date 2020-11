Antallet af indlagte falder med 8 til 259, mens der er registreret yderligere 1220 smittede med coronavirus.

derligere 1220 er bekræftet smittet med coronavirus, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI) tirsdag.

Det er det fjerdehøjeste daglige antal nye smittede, som er bekræftet under coronaepidemien.

Der er kommet svar på 68.750 prøver, hvilket svarer til, at 1,77 procent af testene det forgangne døgn har været positive for covid-19.

Men udviklingen i epidemien ser stadig stabil ud.

Det vurderer Christian Wamberg, overlæge på intensivafdelingen på Bispebjerg Hospital.

- Jeg vurderer udviklingen som stabil med smittetal omkring de 1000 – nogle dage lidt mere og nogle dage lidt mindre. Positivprocenten ligger mellem en og to procent, så i min optik er antal nysmittede nogenlunde stabil.

- Det vil gøre, at vi hen over vinteren forhåbentlig har et stabilt antal smittede, siger Christian Wamberg.

I foråret blev der registreret færre daglige smittetilfælde end nu. Det hænger dog sammen med, at der blev foretaget væsentligt færre test, end der gør nu.

SSI har tidligere anslået, at der ville have været mellem 2000 og 3000 daglige smittetilfælde, hvis man havde foretaget 50.000 test om dagen i starten af april.

Siden slutningen af oktober er der foretaget over 50.000 coronatest om dagen.

Det samlede antal indlagte falder med 8 til 259. De sidste tre dag er tallet ellers steget fra 236 til 267 indlagte.

Det kan mærkes på hospitalerne, siger Christian Wamberg.

- På hospitalerne kan vi godt se, at der kommer patienter, og på et tidspunkt kan sundhedsvæsenet risikere at blive udfordret.

- Det afhænger lidt af, at hvis antallet af nysmittede er stort set det samme, så skal vi have behandlet dem og ud ad døren i samme tempo.

- Lige nu får vi flere ind, end der går ud, så vi har ikke ligevægt i systemet endnu. Det vil på et tidspunkt formentlig flade ud, og så håber vi, at det flader ud et sted, hvor vi ikke er presset i bund, siger Christian Wamberg.

Han pointerer, at det vil være forskelligt fra region til region, om der kommer pres på sundhedsvæsenet.

Der er konstateret fire nye dødsfald det seneste døgn. Dermed har i alt 768 personer, der var konstateret smittet med coronavirus, mistet livet under epidemien.

/ritzau/