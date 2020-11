Der er konstateret yderligere 994 coronatilfælde i Danmark det seneste døgn. Det viser onsdagens smittetal fra Statens Serum Institut.

Der er kommet svar på 77.523 prøver, hvilket svarer til, at 1,3 procent af de foretagne test har været positive for covid-19.

Det er samme niveau som de seneste par dage. Positivprocenten toppede i slutningen af oktober i 1,9 procent.

Og netop den faldende positivprocent og et fald i smittede sammenlignet med slutningen af oktober og begyndelsen af november glæder Isik Somuncu Johansen, der er professor og overlæge ved Odense Universitetshospital.

- De bekræftede tilfælde er lidt faldende, og det er en glædelig fremgang.

- Det er stadig et højt antal nye smittede, men det er faldende, siger hun.

Antallet af indlagte med coronavirus stiger med fem personer, så der nu er 216 smittede indlagt på de danske hospitaler.

Det er under halvdelen af det antal indlæggelser, der blev set i foråret. I starten af april var over 500 coronapatienter indlagt.

Stigningen på fem nye indlæggelser er ikke stor, vurderer Isik Somuncu Johansen.

- Tilstanden er overordnet stabil, men den er ikke overbevisende under kontrol.

- Jeg vil gerne se et lidt kraftigere fald i nye tilfælde og nye indlæggelser, før jeg vil vurdere, at der er tydeligt kontrol over smittespredningen, siger hun.

Overlægen er ikke bekymret for tallene, men hun holder vågent øje med udviklingen, oplyser hun. Ifølge hende er det afgørende, at folk bliver ved med at holde afstand og følge de øvrige råd fra myndighederne.

- Vi må ikke sige: "Nu falder tallene, nu kan vi slappe af". Der skal være vedvarende fokus. Vi skal alle være opmærksomme, siger Isik Somuncu Johansen.

I foråret blev der registreret færre daglige smittetilfælde end nu. Det hænger dog sammen med, at der blev foretaget væsentligt færre test.

Statens Serum Institut har tidligere anslået, at der ville have været mellem 2000 og 3000 daglige smittetilfælde, hvis man havde foretaget 50.000 test om dagen i starten af april.

Siden slutningen af oktober er der foretaget over 50.000 coronatest om dagen.

Onsdag ligger 40 coronapatienter på intensivafdelinger, hvoraf 22 har brug for hjælp af en respirator til at trække vejret.

Ved offentliggørelsen af tirsdagens smittetal lå 33 patienter på intensiv, og af dem var 21 i respirator.

Der er sket yderligere tre dødsfald blandt personer smittet med covid-19. Det bringer det samlede dødstal op på 753.

/ritzau/