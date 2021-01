Der er fundet endnu 724 coronaramte danskere i knap 84.000 prøver. Det er det laveste siden 21. oktober.

Yderligere 724 danskere er bekræftet smittet med covid-19. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Det er det laveste antal på et døgn siden 21. oktober. Her blev der registreret 630 nye coronatilfælde.

Her kom der dog kun svar på knap 44.000 prøver. Tirsdagens smittede er fundet i tæt på 84.000 prøver.

Det svarer til, at der for fjerde dag i træk er under en procent af prøverne, som er positive for covid-19.

Positivprocenten er tirsdag på 0,86. 21. oktober var den på 1,44.

Der er sket yderligere 111 indlæggelser af personer smittet med covid-19 på de danske hospitaler.

Tirsdag er der 792 smittede indlagt. Det er 25 færre end mandag, da der også er sket udskrivelser.

Samtidig er der også registreret yderligere 32 dødsfald blandt smittede. Det vides dog ikke, om de har været indlagt.

I alt er 1837 personer smittet med covid-19 døde under epidemien i Danmark.

