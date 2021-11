Knap en uge.

Så lang tid skulle der gå før en række nye 'hundeluftning forbudt' – skilte ved Sundby Idrætspark blev ødelagt.

De nye skilte er blevet opsat af Københavns Kommune efter et hold U17-spillere ved Sundby Idrætspark fik afbrudt deres træning af en stor, løs hund, der løb ind på banen, jagtede spillerne, og gik til angreb på 15-årige Jonatan Ari Bragason.

»Det her kunne have gået helt galt. Normalt er det små børn, der spiller på den bane, hvor det skete. De ville ikke have nogen som helst chance mod sådan en stor hund,« fortalte han dengang til B.T.

Det fik Københavns Kommune til at intensivere udfordringen med løse hunde ved Sundby Idrætspark, hvorefter de har øget skiltningen vedrørende regler for hundeluftning.

Men efter knap en uge er skiltene altså ødelagt.

»Det er et kæmpe problem, at folk føler sig hævet over loven. Det er det samme problem igen og igen. Det viser bare, at der er nogen, der ikke har respekt for reglerne,« fortæller Miroslav Ostojic, der er bestyrelsesmedlem i fodboldklubben Fremad Amager.

Han understreger, at der i lang tid har været en kamp mellem hundeejere og idrætsudøverne, hvor flere hundeejere mener, de kan have deres hunde løse eller gå med dem inde på banerne, hvor børn, unge og andre sportsglade folk bruger deres fritid.

Det har ført til stor modstand, hvor trænere hver dag bliver mødt af aggressive hundeejere, som mener, de kan gøre, hvad der passer dem, fortæller Miroslav Ostojic.

»Udover diskussioner med hundeejere, så har der gentagende gange været en eller anden form for ubehagelig overraskelse i form af overfald fra hunde eller efterladenskaber som vores medlemmer ender med at stå i, og det kan ikke være rigtigt,« fortæller Miroslav Ostojic.

Han anerkender, at det kan være frustrerende for hundeejere, at de ikke kan bruge Sundby Idrætspark til at lade deres kæledyr løbe frit. Men han opfordrer alligevel til, at man finder andre alternativer til at lufte sin hund.

»Pludselig løber der en hund løs, og hvem ved, hvad der kan ske. Vi har børn på banen, der måske udvikler angst for hundene, eller i værste tilfælde kan komme til skade, og sådan skal det jo helst ikke udvikle sig,« slår han fast og fortsætter:

»Det er en idrætsplads for sportsfolk, og der kan ikke være plads til hunde også.«

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Københavns Kommune, men til KøbenhavnLIV fortæller Bjarne Fey, der er leder for Kultur S:

»Vi har desværre set det før. Og vi har også oplevet, at folk simpelthen har afmonteret skiltene. Jeg synes, det er uartigt, og det er mangel på respekt overfor områdets ordensregler,« siger han.