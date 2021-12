Epidemikommissionen anbefaler en række nye restriktioner. Blandt andet skal museer, biografer og teatre lukkes helt ned. Samtidig skal restauranter nu lukke langt tidligere end hidtil.

Det betyder blandt andet, at restauranter kan få lov til at holde åbent til kl. 23, men at sidste udskænkning skal ske klokken 22.

I øjeblikket skal der lukkes klokken 24.

Desuden anbefaler Epidemikommissionen, at der lukkes ned for en lang række kulturinstitutioner, herunder spilllesteder, teatre og biografer.

Det erfarer B.T.

Derudover foreslår Epidemikomissionen at lukke indendørs aktiviteter som lege- og badeland, kasinoer samt lokaler til konferencer og foredrag.

Kommissionen rådgiver politikerne og anbefaler desuden at lukke teatre, spillesteder, messecentre, biografer, museer, kunsthaller, forsamlingshus og højskoler.

Ifølge B.T.'s oplysninger er der ikke umiddelbart lagt op til et decideret forsamlingsloft, men Epidemikomisssionen foreslår et indendørs arealkrav på to kvadratmeter for siddende gæster på restauranter. Der skal være fire kvadratmeter mellem stående gæster.



Derudover kommer der krav om mundbind eller visir for personale, der har kundekontakt, uanset om de kan forevise coronapas eller ej.

Det er endnu uvist, hvornår de nye restriktioner eventuelt skal træde i kraft og hvor længe, de skal gælde.

Der er indkaldt til pressemøde i Statsministeriet kl. 14 fredag eftermiddag.

Her forventes det, at Mette Frederiksen vil præsentere de nye restriktioner.

FAKTA: Det vil Epidemikomissionen lukke ned



Lokaler med erhverv:

Spillehaller

Kasinoer

Lege- og badelande

Forlystelsesparker og tivolier

Messer og lokaler til konferencer og foredrag

​Lokaler til kulturelle aktiviteter:

Spillesteder

Teatre

Biografer

Museer

Kunsthaller

Forsamlingshuse og follkehøjskoler

Selskabslokaler

Zoologiske anlæg

Akavarier

Lokaler

Lokaler til menighedsarrangementer, folkeoplysende aktiviteter og idrætsarrangementer med betalende tilskuere.

