Stramningen af forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer kommer til at ramme restaurationsbranchen hårdt.

»Det er en en kæmpe katastrofe,« siger Morten Hansen, der er forpagter på Restaurant Næsbyhoved Skov.

Det gør han til TV 2 Fyn.

90 procent af Morten Hansens indtægter i restauranten ligger i de større selskaber og arrangementer, så det er en stor indtægtskilde, som nu går tabt.

Finansminister Nicolai Wammen gjorde det klart på fredagens pressemøde, at de hjælpepakker, der er oprettet for at hjælpe virksomheder, der taber mange penge under coronakrisen, vil blive forlænget og udvidet.

Morten Hansen fortæller, at han er spændt på, hvilke udvidelser der kommer, for noget skal der ske, ellers overlever Restaurant Næsbyhoved Skov ikke krisen, mener han.

På pressemødet blev det også klart, at de restriktioner, som allerede gælder, bliver forlænget til 2. januar.

Det betyder, at restauranter skal lukke klokken 22.00 frem til den 2. januar, hvilket medfører, at julefrokoster og bryllupper enten er blevet aflyst eller bliver det, er Morten Hansen ikke i tvivl om.

De nye coronarestriktioner gælder fra på mandag og fire uger frem i første omgang.