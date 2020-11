Fra søndag skal alle rejsende fra Danmark i karantæne, hvis de passerer grænsen til Tyskland.

Det oplyser Udenrigsministeriet på deres hjemmeside.

Her fremgår det, at hele Danmark fra søndag 8. november erklæres for risikoområde.

Ved indrejse med fly, færge, tog eller bus vil man få udleveret en såkaldt ’public health passenger locator form’, som er en formular, der skal udfyldes.

Er man kørende i bil, skal man selv rette henvendelse til de lokale myndigheder, når man har passeret grænsen. Her vil man ligeledes få udleveret formularen.

Du finder de lokale sundhedsmyndigheder ved at indtaste postnummeret på det område, du befinder dig i, HER.

Det betyder også, at det i en periode ikke vil være muligt for danskere at køre over grænsen for eksempelvis at handle. Det Danske Generalkonsulat i Flensborg oplyser følgende på Facebook:

»Dagsturisme er ikke længere gennemførligt, da karantænereglerne skal kunne overholdes.«

Udenrigsministeriet oplyser, at grænsependlere er undtaget de nye restriktioner og behøver således ikke at gå i karantæne.

Det samme gælder rejsende fra Færøerne og Grønland.