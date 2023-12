Det er nærmest blevet en årlig tradition på linje med sankthansaften, hveder på store bededag og black friday.

Vi taler naturligvis om den forårsdag, hvor hundredtusinder af danskere venter spændt på at se, om de skal have penge tilbage i Skat.

Og i det kommende år får den dag en ekstra dimension.

Det skriver Finans.

Skattestyrelsen har nemlig offentliggjort de nye rentesatser for overskydende skat og restskat for 2023.

For første gang i mange år vil overskydende skat blive forrentet med en skattefri rentegodtgørelse på 0,8 procent.

Med andre ord: Du kan se frem til tæt på én procent oveni det beløb, som du i forvejen havde til gode i skat.

Men, for der er nemlig et men: Vi kan også præsentere dårligt nyt.

For hvis du er en af dem, der har betalt for lidt i skat og mangler at smide lidt i den offentlige kasse, så vil du blive mødt af en noget større rentesats.

Der bliver nemlig lagt en dag-til-dag rente på det skyldige beløb, og den stiger fra 1,7 til 5,5 procent i det nye år.

»Restskattetillægget er så stort, at det for langt de fleste vil give god mening at indbetale restskat så hurtigt som muligt,« forklarer Henning Boye Hansen, chefkonsulent i revisionshuset BDO, til Finans.