Hvis du er træt af ustabilt vejr og hungrer efter sol på en blå himmel, vil der muligvis være gode nyheder på vej i løbet af fredagen.

Sagen er nemlig den, at Udenrigsministeriet lemper rejsevejledningerne klokken 16.

Det betyder, at danskere efter alt at dømme kan begynde at booke flybilletter til et bredere udvalg af feriedestinationer.

Over for DR Nyheder fortæller Erik Brøgger, direktør for Borgerservice i Udenrigsministeriet, at feriekendte destinationer formentlig bliver tilgængelig for danskerne:

»Vi har en formodning om, at det bliver nogle af de sydeuropæiske destinationer, hvor smitten i en længere periode har været lav. Det kunne være regioner i Spanien, det kunne være regioner i Portugal og måske også nogle af de små øer. Malta for eksempel, men vi venter altså på de endelige tal,« siger han.

Et af Udenrigsministeriets kriterier for, hvornår man kan åbne for karantænefrie rejser til et land eller en region, er, at der inden for de seneste syv dage skal have været færre smittede end 60 pr. 100.000 indbyggere i landet eller regionen. Den hidtidige grænse er gået ved 30 pr. 100.000.

Nogle af de destinationer, der regionalt ligger indenfor det tilladte, er Spanien, Portugal og Grækenland.

Brancheorganisationen Rejsearrangører i Danmark forventer således, at rejsemål som Mallorca, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife og Madeira bliver tilgængelige, da de har incidenstal under 60.

Fase 3 i genåbningsaftalen Fra 14. maj træder nye rejsevejledninger i kraft. Se dem herunder: Incidensgrænsen for at åbne/lukke gule og orange lande/regioner i EU- og Schengenlandene hæves fra de hidtidige 20/30 til 50/60 (100.000/7 dage)

Kravet om at have et anerkendelsesværdigt formål afskaffes for alle udlændinge med fast bopæl i orange EU- og Schengenlande. Det betyder, at bl.a. turister fra EU- og Schengenlande vil kunne indrejse. De vil fortsat være omfattet af krav om test og isolation efter indrejse, medmindre de er vaccinerede eller er tidligere smittede.

Kravet om test forud for ombordstigning på fly fra gule lande og regioner bortfalder. Personer, der rejser fra et gult land eller en gul region i EU og Schengen, skal ikke vise negativ test for at komme ombord på flyet hjem. Dog vil der fortsat være krav om test, når man landet i Danmark.

Kilde: Udenrigsministeriet.

Også Malta, Storbritannien, Island og Rumænien er nogle af landene, der har incidenstal under 60.

Det samme har Norge, men her skal man dog være opmærksomme på, at man skal i 10 dages karantæne, før man officielt kan begå sig i landet.

Flere lande kræver desuden en negativ test, før man kan rejse i landet. Du kan finde ud af de enkelte landes krav ved at indtaste oplysninger her.

Hvis et land har under 60 smittede pr. 100.000 indbyggere, vil et land have farven gul – og dermed være åben for rejsende. I mange måneder var verdens lande enten rød eller orange, hvorfor det ikke har været tilladt at rejse hertil.

Men hvis et land først er blevet orange, skal incidenstallet under 50, før det kan kategoriseres som gult.

Udenrigsministeriet vil klokken 16 præsentere de nye tal, hvorefter det vil ligge helt klart, hvilke feriedestinationer der åbnes for.

De opdaterede rejsevejledninger træder i kraft lørdag.