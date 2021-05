Der åbnes for ferierejser til Malta og en række spanske og portugisiske regioner, oplyser Udenrigsministeriet.

Det bliver nu nemmere for rejselystne danskere at tage på ferie i udlandet uden at skulle i karantæne, når man kommer hjem til Danmark igen.

Fredag har Udenrigsministeriet åbnet for turistrejser til en række spanske og portugisiske områder samt hele Malta.

Det oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed er det første egentlige åbning for udlandsrejser i mange måneder, siger Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør for organisation og borgerservice under Udenrigsministeriet.

- Det er første gang siden før jul, at man nu faktisk kan tage på en almindelig ferierejse. Også til destinationer hvor vi gerne vil på ferie.

- Det er ikke en kæmpestor åbning, men det er dog den første i mange måneder, siger han.

Konkret er det i Spanien De Baleariske Øer, herunder Mallorca og Ibiza, samt De Kanariske Øer såsom Gran Canaria, Lanzarote og Tenerife, der åbnes for rejser til.

Det samme gælder regionerne Asturien og Galicien i det nordvestlige Spanien, Extremadura i Sydvestspanien og Murcia og Valencia i det østlige Spanien. Også Ceuta, den spanske enklave i det nordlige Marokko, er åben.

I Portugal åbnes for øgrupperne Azorerne og Madeira.

- Det vil sige steder, hvor man traditionelt tager på forårsferie, blandt andet for at få lidt sol, inden den danske sommer for alvor sætter ind, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Ændringerne træder i kraft lørdag 15. maj klokken 16.00.

Feriemål såsom græske øer bliver dog ikke omfattet af den nye åbning, da smitteniveauet er for højt.

Det er, efter at Udenrigsministeriet fredag har ændret sine krav til, hvor højt et smittetryk kan være i et land eller område, at rejsevejledningerne er blevet ændret.

Her er ministeriets kriterier blevet lempet, så der må være flere smittede i et land, før ikke-nødvendige rejser frarådes helt.

De danske rejsevejledninger ændrer dog ikke ved, at der stadig gælder forskellige restriktioner i de enkelte lande.

Derfor opfordrer Erik Brøgger Rasmussen til, at man løbende holder sig opdateret om de gældende regler i landet på Udenrigsministeriets hjemmeside. De opdateres dagligt.

Direktøren forsikrer, at de lande, Danmark åbner for nu, er åbne for danske borgere.

- Dem, jeg har nævnt, er også åbne i den anden ende, om man så må sige.

- Portugal som helhed står sådan set også så lavt, at smitten ikke er et problem. Men de vil ikke have os ind i øjeblikket, så derfor kommer vi ikke til at åbne for hele landet.

- Det samme gælder for Island og store dele af Norge. De har så skrappe rejserestriktioner, at vi ikke kan anbefale danskerne at tage afsted, fordi de ender simpelthen bare med at sidde på et hotelværelse og kukkelure, siger Erik Brøgger Rasmussen.

De nye rejsevejledninger får heller ikke nogen betydning for de personer, der ønsker at rejse fra Danmark til Tyskland og Sverige.

Det er, selv om at der er blevet åbnet for, at borgere i grænselandet kan rejse til Danmark på ferie.

- Vi åbner ikke tilsvarende i den anden retning, så det er ikke sådan, at man kan tage på ferie i Slesvig-Holsten eller Sydsverige fra i dag, siger direktøren.

/ritzau/