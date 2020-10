»Det er en fuldstændig grotesk situation.«

Sådan opsummerer Carlos Villaro Lassen, administrerende direktør Feriehusudlejernes Brancheforening, fredag formiddag ved den dansk-tyske grænse.

Til Jydske Vestkysten uddyber han, hvorfor han anser situationen som grotesk:

»Det står med store bogstaver, at indrejseforbuddet gælder fra fredag klokken 23.59. Vi fik det bekræftet her til morgen af politiet. Så bliver vi pludseligt kontaktet af nogle medlemmer, som oplever, at deres kunder fra Slesvig Holsten bliver afvist ved grænsen. Vi ringer til politiet igen og får igen bekræftet, at det først gælder fra klokken 23.59. Lidt efter ringer politiet så til os og siger, at nu er det lavet om,« siger han.

Hidtil har slesvig-holstenere som de eneste fået lov til at passere grænsen mod nord under coronaepidemien.



Men den særlige ordning bortfaldt torsdag på grund af stigende smittetal.



Indrejseforbuddet skulle dog i første omgang først gælde fra midnat fredag. Men allerede fredag formiddag begyndte folk at blive afvist ved grænsen, fortæller flere kilder, som Jydske Vestkysten har talt med

Omkring klokken 14.00 blev fejlen så opdaget og korrigeret.



Det betød, at slesvig-holstenerne igen fik lov at passere.

Læs mere om reglerne for rejser ind og ud af Danmark på coronasmitte.dk.